Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской прибыли в Эстонию с официальным визитом.

О прибытии украинской делегации сообщило Министерство иностранных дел Эстонии и пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Визит Зеленского в Эстонию 9 июня: что известно

По словам Никифорова, президент Украины находится в Эстонии для участия в саммите Украина — NB8.

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В рамках визита Зеленский уже провел двусторонние встречи с премьер-министрами Финляндии, Латвии и Швеции.

— Обсудили работу в Европе над развитием антибаллистической защиты, а также подготовку соглашения в формате Drone Deal. Команды работают, главное, чтобы защиты в Европе становилось больше, — рассказал президент Украины.

Также запланированы переговоры с президентом Эстонии Аларом Карисом. После встречи должен состояться совместный пресс-брифинг лидеров.

Отдельным пунктом программы является участие Зеленского в саммите Украина — NB8, который начнется днем. После завершения мероприятия ожидается итоговое выступление участников перед прессой.

Кроме того, в течение дня президент Украины проведет дополнительные переговоры с другими лидерами — участниками саммита.

Ожидается, что ключевыми темами переговоров станут поддержка Украины, укрепление оборонных возможностей, развитие оборонной промышленности, усиление санкционного давления на Россию и вопросы европейской безопасности.

Также стороны будут обсуждать вступление Украины в Европейский Союз и НАТО, возвращение депортированных украинских детей и привлечение России к ответственности за агрессию и военные преступления.

Отдельная программа предусмотрена для первых леди.

Что известно о программе Елены Зеленской во время визита в Эстонию

Первая леди Украины Елена Зеленская проведет встречу с женой президента Эстонии Сирье Карис.

Также они встретятся с представителями образовательного и исследовательского секторов и примут участие в подписании меморандумов между эстонскими университетами и Глобальной коалицией украинских исследований.

Кроме этого, предусмотрено посещение Эстонского центра международного сотрудничества в сфере развития (ESTDEV).

Там сторонам представят совместные проекты между центром и Фондом Елены Зеленской, ориентированные прежде всего на поддержку детей и молодежи.

Накануне визита сообщалось, что во время переговоров Зеленского с президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом стороны планируют обсудить сотрудничество между странами, в частности развитие оборонной промышленности.

Фото: МИД Эстонии

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