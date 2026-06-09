За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 370 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 567-е сутки полномасштабной войны превысили 1,376 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага на 9 июня 2026 года

  • личного состава — около 1 376 320 (+1 370) человек;
  • танков — 12 001 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин — 24 710 (+5) ед;
  • артиллерийских систем — 43 639 (+75) ед;
  • РСЗО — 1 851 (+4) ед;
  • средств ПВО — 1 411 (+2) ед;
  • самолетов — 436 (+0) ед;
  • вертолетов — 353 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов — 1 614 (+7) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 338 327 (+2 103) ед;
  • крылатых ракет — 4 733 (+0) ед;
  • кораблей / катеров — 33 (+0) ед;
  • подводных лодок — 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерны — 104 796 (+382) ед;
  • специальной техники — 4 253 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 567-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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