Юлия Гайдук, редакторка ленты
Как получить справку о доходах — пошаговая инструкция
Справка о доходах — это справка из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов.
Получить справку о доходах можно разными способами. Как это сделать онлайн и оффлайн — читайте в материале Фактов ICTV.
Справка о доходах: как получить в налоговой онлайн
Согласно статье 70 Налогового кодекса Украины, в Госреестре хранятся данные о доходах и уплаченных налогах физических лиц.
Физическое лицо – налогоплательщик имеет право получить из Госреестра данные об источниках или сумме:
- начисленного дохода,
- удержанного и уплаченного налога и военного сбора.
Чтобы получить справку о доходах в электронном виде, нужно:
- Зайти на веб-страницу электронного кабинета по этой ссылке и выбрать Реестр плательщиков единого налога;
- Войти в личный кабинет, пройдя авторизацию с использованием:
- КЭП любого аккредитованного центра сертификации ключей;
- квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг;
- интегрированной системы электронной идентификации — id.govua. BankID;
- системи Дія.Підпис.
- Выбрать раздел ЕК для граждан, затем Запрос о получении доходов.
- Нажать кнопку Создать.
- Выбрать необходимый период.
- Нажать Подписать и отправить с помощью электронного ключа.
- Зайти на вкладку Отправленные документы и проверить наличие запроса.
- После обработки запроса справка появится в разделе Входящие документы.
- Ее можно просмотреть, скачать или распечатать.
Как получить справку о доходах на портале Дія
Для того, чтобы получить справку о доходах в приложении Дія, необходимо выполнить следующие действия:
- авторизуйтесь на портале Дія;
- среди представленных услуг выберите Справка о доходах;
- нажмите Подать запрос;
- выберите период, за который вам нужна справка.
Все — запрос успешно отправлен. Когда документ будет готов, вы получите оповещение на свою электронную почту. Справка отобразится в личном кабинете и вы сможете ее скачать.
Как получить справку о доходах в налоговой офлайн
Также справку о доходах можно получить, обратившись лично или через представителя в территориальное отделение ГНС по своему налоговому адресу.
Для этого нужно будет подать документ, удостоверяющий личность, и заявление по форме №10ДР.
Вашему представителю понадобится предъявить:
- документ, удостоверяющий его личность;
- заявление по форме №10ДР;
- доверенность, заверенную в нотариальном порядке;
- ксерокопию документа, удостоверяющего личность доверителя.
Также заявление можно отправить в ГНС по почте заказным письмом.