Справка о доходах — это справка из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов.

Получить справку о доходах можно разными способами. Как это сделать онлайн и оффлайн — читайте в материале Фактов ICTV.

Справка о доходах: как получить в налоговой онлайн

Согласно статье 70 Налогового кодекса Украины, в Госреестре хранятся данные о доходах и уплаченных налогах физических лиц.

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Физическое лицо – налогоплательщик имеет право получить из Госреестра данные об источниках или сумме:

  • начисленного дохода, 
  • удержанного и уплаченного налога и военного сбора.

Чтобы получить справку о доходах в электронном виде, нужно: 

  1. Зайти на веб-страницу электронного кабинета по этой ссылке и выбрать Реестр плательщиков единого налога;
  2. Войти в личный кабинет, пройдя авторизацию с использованием:
  • КЭП любого аккредитованного центра сертификации ключей;
  • квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг;
  • интегрированной системы электронной идентификации — id.govua. BankID;
  • системи Дія.Підпис.


скриншот ДПС1

  1. Выбрать раздел ЕК для граждан, затем Запрос о получении доходов.
    скриншот ДПС2
  2. Нажать кнопку Создать.
    скриншот ДПС3
  3. Выбрать необходимый период.
    скриншот ДПС4
  4. Нажать Подписать и отправить с помощью электронного ключа.
  5. Зайти на вкладку Отправленные документы и проверить наличие запроса.
  6. После обработки запроса справка появится в разделе Входящие документы.
  7. Ее можно просмотреть, скачать или распечатать.

Как получить справку о доходах на портале Дія

Для того, чтобы получить справку о доходах в приложении Діянеобходимо выполнить следующие действия:

  • авторизуйтесь на портале Дія;
  • среди представленных услуг выберите Справка о доходах;
  • нажмите Подать запрос;
  • выберите период, за который вам нужна справка.

Все — запрос успешно отправлен. Когда документ будет готов, вы получите оповещение на свою электронную почту. Справка отобразится в личном кабинете и вы сможете ее скачать.

Как получить справку о доходах в налоговой офлайн

Также справку о доходах можно получить, обратившись лично или через представителя в территориальное отделение ГНС по своему налоговому адресу.

Для этого нужно будет подать документ, удостоверяющий личность, и заявление по форме №10ДР. 

Вашему представителю понадобится предъявить:

  • документ, удостоверяющий его личность;
  • заявление по форме №10ДР;
  • доверенность, заверенную в нотариальном порядке;
  • ксерокопию документа, удостоверяющего личность доверителя.

Также заявление можно отправить в ГНС по почте заказным письмом. 

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