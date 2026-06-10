Справка о доходах — это справка из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов.

Получить справку о доходах можно разными способами. Как это сделать онлайн и оффлайн — читайте в материале Фактов ICTV.



Справка о доходах: как получить в налоговой онлайн

Согласно статье 70 Налогового кодекса Украины, в Госреестре хранятся данные о доходах и уплаченных налогах физических лиц.

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Физическое лицо – налогоплательщик имеет право получить из Госреестра данные об источниках или сумме:

начисленного дохода,

удержанного и уплаченного налога и военного сбора.

Чтобы получить справку о доходах в электронном виде, нужно:

Зайти на веб-страницу электронного кабинета по этой ссылке и выбрать Реестр плательщиков единого налога; Войти в личный кабинет, пройдя авторизацию с использованием:

КЭП любого аккредитованного центра сертификации ключей;

квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг;

интегрированной системы электронной идентификации — id.govua. BankID;

системи Дія.Підпис.









Выбрать раздел ЕК для граждан, затем Запрос о получении доходов.



Нажать кнопку Создать.



Выбрать необходимый период. Нажать Подписать и отправить с помощью электронного ключа. Зайти на вкладку Отправленные документы и проверить наличие запроса. После обработки запроса справка появится в разделе Входящие документы. Ее можно просмотреть, скачать или распечатать.

Как получить справку о доходах на портале Дія

Для того, чтобы получить справку о доходах в приложении Дія, необходимо выполнить следующие действия:

авторизуйтесь на портале Дія;

среди представленных услуг выберите Справка о доходах ;

; нажмите Подать запро с;

с; выберите период, за который вам нужна справка.

Все — запрос успешно отправлен. Когда документ будет готов, вы получите оповещение на свою электронную почту. Справка отобразится в личном кабинете и вы сможете ее скачать.

Как получить справку о доходах в налоговой офлайн

Также справку о доходах можно получить, обратившись лично или через представителя в территориальное отделение ГНС по своему налоговому адресу.

Для этого нужно будет подать документ, удостоверяющий личность, и заявление по форме №10ДР.

Вашему представителю понадобится предъявить:

документ, удостоверяющий его личность;

заявление по форме №10ДР;

доверенность, заверенную в нотариальном порядке;

ксерокопию документа, удостоверяющего личность доверителя.

Также заявление можно отправить в ГНС по почте заказным письмом.

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