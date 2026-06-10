Юлія Гайдук, редакторка стрічки
Як отримати довідку про доходи — покрокова інструкція
Довідка про доходи — це довідка з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.
Отримати довідку про доходи можна різними способами. Як це зробити онлайн і офлайн — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Довідка про доходи: як отримати в податковій онлайн
Згідно зі статтею 70 Податкового кодексу України, в Держреєстрі зберігаються дані про доходи та сплачені податки фізичних осіб.
Фізична особа – платник податків має право отримати з Держреєстру дані про джерела або суму:
- нарахованого доходу;
- утриманого та сплаченого податку та військового збору.
Щоб отримати довідку про доходи в електронному вигляді, потрібно:
- Зайти на вебсторінку електронного кабінету за цим посиланням та обрати Реєстр платників єдиного податку;
- Увійти в особистий кабінет, пройшовши авторизацію з використанням:
- КЕП будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів;
- кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;
- інтегрованої системи електронної ідентифікації — id.govua. BankID;
- системи Дія.Підпис.
- Обрати розділ ЕК для громадян, потім Запит про отримання доходів.
- Натиснути кнопку Створити.
- Обрати необхідний період.
- Натиснути Підписати та надіслати за допомогою електронного ключа.
- Зайти на вкладку Відправлені документи та перевірити наявність запиту.
- Після обробки запиту довідка з’явиться в розділі Вхідні документи.
- Її можна переглянути, завантажити або роздрукувати.
Як отримати довідку про доходи на порталі Дія
Для того, щоб отримати довідку про доходи у застосунку Дія, необхідно виконати такі дії:
- авторизуйтесь на порталі Дія;
- серед представлених послуг виберіть Довідка про доходи;
- натисніть Подати запит;
- виберіть період, за який вам потрібна довідка.
Усе — запит успішно надісланий. Коли документ буде готовий, ви отримаєте сповіщення на свою електронну пошту. Довідка відобразиться в особистому кабінеті і ви зможете її завантажити.
Як отримати довідку про доходи в податковій офлайн
Довідку про доходи можна отримати, звернувшись особисто або через представника до територіального відділення ДПС за своєю податковою адресою.
Для цього потрібно подати документ, що посвідчує особу, і заяву за формою №10ДР.
Вашому представнику потрібно надати:
- документ, що засвідчує його особу;
- заяву за формою №10ДР;
- довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку;
- ксерокопію документа, що посвідчує особу довірителя.
Також заяву можна надіслати до ДПС поштою рекомендованим листом.