Довідка про доходи — це довідка з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.

Отримати довідку про доходи можна різними способами. Як це зробити онлайн і офлайн — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Довідка про доходи: як отримати в податковій онлайн

Згідно зі статтею 70 Податкового кодексу України, в Держреєстрі зберігаються дані про доходи та сплачені податки фізичних осіб.

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Фізична особа – платник податків має право отримати з Держреєстру дані про джерела або суму:

нарахованого доходу;

утриманого та сплаченого податку та військового збору.

Щоб отримати довідку про доходи в електронному вигляді, потрібно:

Зайти на вебсторінку електронного кабінету за цим посиланням та обрати Реєстр платників єдиного податку; Увійти в особистий кабінет, пройшовши авторизацію з використанням:

КЕП будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів;

кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;

інтегрованої системи електронної ідентифікації — id.govua. BankID;





системи Дія.Підпис.





Обрати розділ ЕК для громадян, потім Запит про отримання доходів.



Натиснути кнопку Створити.



Обрати необхідний період. Натиснути Підписати та надіслати за допомогою електронного ключа. Зайти на вкладку Відправлені документи та перевірити наявність запиту. Після обробки запиту довідка з’явиться в розділі Вхідні документи. Її можна переглянути, завантажити або роздрукувати.

Як отримати довідку про доходи на порталі Дія

Для того, щоб отримати довідку про доходи у застосунку Дія, необхідно виконати такі дії:

авторизуйтесь на порталі Дія;

серед представлених послуг виберіть Довідка про доходи ;

; натисніть Подати запит ;

; виберіть період, за який вам потрібна довідка.

Усе — запит успішно надісланий. Коли документ буде готовий, ви отримаєте сповіщення на свою електронну пошту. Довідка відобразиться в особистому кабінеті і ви зможете її завантажити.

Як отримати довідку про доходи в податковій офлайн

Довідку про доходи можна отримати, звернувшись особисто або через представника до територіального відділення ДПС за своєю податковою адресою.

Для цього потрібно подати документ, що посвідчує особу, і заяву за формою №10ДР.

Вашому представнику потрібно надати:

документ, що засвідчує його особу;

заяву за формою №10ДР;

довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку;

ксерокопію документа, що посвідчує особу довірителя.

Також заяву можна надіслати до ДПС поштою рекомендованим листом.

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