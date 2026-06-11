Российские войска сместили фокус внимания в Донецкой области после провальных попыток оккупантов прорваться в Славянск. Главной целью весенне-летней наступательной кампании РФ стала Константиновка.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как РФ изменила приоритет наступления в Донецкой области

По мнению аналитиков, войска РФ сосредоточили значительные силы на захвате Константиновки, ставшей главным пунктом наступательной кампании в течение весны и лета 2026 года.

Сейчас смотрят

По данным Института, российская армия привлекла элементы нескольких армий и укомплектовала штурмовые подразделения.

Как сообщает ISW со ссылкой на военного обозревателя Константина Машовца, по состоянию на 10 июня в штурме Константиновки задействованы две большие тактические группировки РФ – Бахмут и Дзержинск (Торецк). Расстояние между их передовыми подразделениями составляет около 2 км.

Российская тактическая группировка Бахмут совершила продвижение от Ступочек через Новодмитровку, оккупировав ее южные окрестности. Одновременно с этим силы РФ вошли в северо-восточные кварталы Константиновки и продвинулись вдоль автодороги Т-0504 Покровск – Бахмут вплоть до железнодорожной станции.

Группировка РФ Дзержинск осуществила продвижение со стороны Ильиновки, взяв под контроль территории от северо-западных до юго-западных окраин города. По выводам аналитиков, эти действия позволили армии РФ совершить тактический прорыв в западном секторе Константиновки.

В то же время железнодорожная станция Константиновка остается под контролем ВСУ, поскольку попытка российских войск захватить ее потерпела неудачу.

Однако на юго-западной окраине города украинские защитники провели успешную операцию, полностью зачистив район Долгой Балки от российских диверсионно-разведывательных групп.

Как отмечают аналитики ISW, российские войска, вероятно, продолжат проникать в глубь Константиновки и смогут закрепиться в отдельных районах летом 2026 года.

Однако Россия несет огромные потери во время такого продвижения, а оперативный успех в масштабах всего пояса крепостей маловероятен.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.