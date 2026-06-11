В Днепре стартовал национальный тур показов документального фильма Люди цвета свободы.

Лента посвящена украинцам, которые живут на временно оккупированных территориях и несмотря на давление и репрессии продолжают сохранять свою национальную идентичность.

Фильм рассказывает истории жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей, Мелитополя и Херсонской области.

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Герои делятся собственным опытом жизни в оккупации, рассказывают о преследованиях, борьбе за право оставаться украинцами и сохранении связи с Украиной.

Истории украинцев в оккупации

Одной из героинь фильма стала крымскотатарская активистка и бывшая гражданская пленница Ление Умерова.

Она покинула Крым после аннексии полуострова в 2014 году, а через восемь лет поехала навестить больного отца. Тогда ее задержали российские оккупанты. В неволе девушка провела почти два года.

— Ужасное отношение, психологические, физические издевательства. Я непосредственно находилась в одиночных камерах. Обвинили меня в шпионаже. Это делается по одной причине — подавить любое сопротивление на оккупированных территориях, для того чтобы запугать местное население и для того чтобы показать свою условную власть, — рассказала Ление Умерова.

Авторы проекта подчеркивают, что тема временно оккупированных территорий часто воспринимается через призму территорий или ресурсов, хотя за ней стоят миллионы украинцев, которые остаются под контролем оккупационной власти.

Именно поэтому в ленте собрали истории людей, которые разными способами отстаивали свою украинскую идентичность в Крыму, Донецкой, Луганской, Херсонской областях и Мелитополе.

Голоса людей с ВОТ

По словам режиссера Людмилы Мельник, создатели стремились показать весь путь оккупации украинских территорий с 2014 года до сегодняшнего дня.

— Мы очень хотели, чтобы в фильме присутствовали голоса людей именно с ВОТ. Поэтому мы придумали такую историю — записать голосовые сообщения людей, которые сейчас живут на ВОТ, и визуально обыграть это. Затем изменили их голоса, чтобы точно не подвергать их опасности, и записали всю историю оккупации украинских земель начиная с 2014 года и до сих пор, и показали весь этот путь, — отметила режиссер.

В ленте использованы свидетельства людей, которые до сих пор находятся в оккупации. Из соображений безопасности их голоса были изменены.

Показы фильма Люди цвета свободы

Авторы объясняют, что название фильма отражает его главную идею — борьбу за свободу как одну из ключевых ценностей для украинцев.

— Свобода — это высшая ценность, за которую мы сейчас боремся, которую отстаиваем, которую отстаивают парни и девушки на фронте, ценность, без которой украинцы себя не представляют. И свобода — это та категория, которой, к сожалению, сейчас нет у людей на ВОТ, — сказала сценарист и продюсер фильма Анна Слюсаренко.

После просмотра в Днепре состоялась дискуссия со зрителями. Участники обсудили важность темы оккупации и необходимость шире говорить о жизни украинцев на захваченных территориях, в частности среди молодежи.

После Днепра творческая команда вместе с героями ленты посетит еще девять областных центров Украины. Завершится национальный тур показов в Киеве.

Фото: кадры из тизера

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