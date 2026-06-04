Факты ICTV собрали информацию о порядке эвакуации на случай чрезвычайной ситуации и адреса бомбоубежищ в Днепре.

Стоит отметить, что убежище находится на территории Днепровского металлургического завода, а также есть укрытие на станции Днепровский метрополитен.

На территории Днепровского металлургического завода есть 15 бомбоубежищ, в которых может укрыться около 4,5 тыс. работников.

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Адреса расположения убежищ по ссылке.

Как отмечают спасатели ГСЧС, защитными укрытиями являются инженерные сооружения, защищающие население от воздействия опасных факторов, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций, военных действий или террористических актов.

Например, проживающие в 500-метровой зоне вокруг станций метро на случай артиллерийских обстрелов или боевых действий могут укрыться в подземке.

Кроме того, для временного укрытия могут быть пригодны:

подвалы в жилых домах, промышленных и административных зданиях;

углубленные сооружения, расположенные отдельно;

производственные или складские здания;

углубленные гаражи, овощехранилища, погреба, склады и прочее;

отдельные помещения на первых и вторых этажах в каменных (бетонных) домах, имеющих минимальное количество открытых наружных стен.

Что необходимо взять с собой на случай чрезвычайной ситуации

Во-первых, не стоит паниковать. Свои действия необходимо обдумать спокойно, без спешки.

Чтобы быть своевременно информированными, следует держать включенным телевизор, радиоприемники. Обычно так местные власти будут передавать сообщения для населения.

Не менее важно будет заранее собрать так называемый тревожный чемоданчик.

Источник : ДСНС

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