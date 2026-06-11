Государственная программа поддержки культуры Тысячевесна станет ежегодной и будет способствовать развитию качественного украинского контента, который сможет противодействовать российской пропаганде.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время презентации первых результатов государственной инициативы Тысячевесна.

Зеленский о программе Тысячевесна

— Это первая государственная программа для культуры такого формата и такого масштаба. Важно подчеркнуть: это не разовая акция. Я уверен, эта программа должна существовать каждый год. Я уверен, через пять-десять лет культура должна получить импульс и создать массив топового украинского контента, против которого будет бессильна любая враждебная машина пропаганды, — сказал президент.

Зеленский отметил, что на участие в конкурсе подали более 2 600 заявок в сферах кинематографа, документалистики, музыки, визуального и перформативного искусства.

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Он также проинформировал, что оценивание проектов будут осуществлять более 150 экспертов — известных и авторитетных представителей отрасли.

Определение победителей будет происходить при участии семи конкурсных комиссий.

— Благодаря этой программе сегодня есть все возможности, чтобы создавать именно то, что очень нужно нашему обществу именно сейчас. Больше своего кино, своих документальных фильмов, больше своей анимации, музыки, проукраинского контента в соцсетях, где реально идет война с российской пропагандой, — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что спрос на такой контент во время войны — чрезвычайно высокий.

По его убеждению, украинцы в сложные времена ищут поддержку и вдохновение именно в собственной культуре.

— Очереди на украинские уникальные выставки, наши концерты, полные залы на украинских фильмах, в театрах — это доказательство тому, – отметил президент.

Зеленский добавил, что в течение последних лет украинская культура демонстрирует умение сочетать высокое искусство с широкой аудиторией и доказывает, что массовый контент может содержать важные смыслы и ценности.

По его словам, именно таким должен быть контент, который будет создаваться в рамках программы Тысячевесна, — способным конкурировать за внимание миллионов украинцев, противостоять враждебным нарративам и объединять общество.

Напомним, в этом году в Украине стартует реализация первой полноформатной программы поддержки национальной культуры Тысячевесна.

Ежегодно на создание украинского культурного продукта гарантированно будут выделять миллиарды гривен.

Программа охватывает семь ключевых направлений — от кинопроизводства, сериалов и анимации до музыки, перформативного и визуального искусства, а также создания контента для социальных сетей.

Окончательные результаты отбора будут представлены в пятницу, 12 июня.

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