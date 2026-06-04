Кабинет министров Украины расширил перечень молодых врачей, которые могут получить от государства 200 тыс. грн. адресной помощи во время трудоустройства.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

200 тыс. грн для молодых врачей

По информации Свириденко, единовременная выплата доступна выпускникам медицинских специальностей, которые закончили интернатуру в государственных учреждениях и трудоустроились по меньшей мере на три года.

Сейчас смотрят

Главное условие – трудоустройство в государственные или коммунальные больницы тех общин, где больше всего не хватает медицинских работников.

Как отметила премьер-министр, ранее программа распространялась на выпускников, начавших работу на территориях активных боевых действий и в сельской местности.

Но теперь такую ​​выплату могут получить молодые врачи, которые трудоустроились в учреждения здравоохранения на территориях возможных боевых действий. Это не касается Киевской области и городов областного значения – Запорожья, Николаева, Одессы, Харькова и Чернигова.

По словам Свириденко, решение направлено на усиление возможности медицинской системы, чтобы обеспечить учреждений здравоохранения необходимыми врачами.

Медики на территориях боевых действий получат доплаты

В течение второй половины 2026 года медицинские учреждения, оказывающие специализированную помощь в зонах активных боевых действий, будут ежемесячно иметь дополнительное финансирование для выплаты заработных плат работникам.

Как рассказала Юлия Свириденко, действие этой программы должно было завершиться 30 июня, однако Кабинет министров продлил ее до конца года.

По ее словам, правительство применяет несколько механизмов поддержки медицинских учреждений и врачей, работающих в прифронтовых общинах и территориях боевых действий.

В частности, медучреждения первичного звена получают на 20% больше денег за каждую декларацию с пациентом. В то же время усилено финансирование экстренной медпомощи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.