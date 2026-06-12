В Днепре стартовал национальный тур с кинопоказами документального фильма Люди цвета свободы. Тур охватит 10 городов, в которых зрителей ждут не только кинопоказы, но и открытые публичные дискуссии.

Люди цвета свободы: истории украинцев в оккупации

Кинолента Люди цвета свободы освещают хронику борьбы граждан Украины за суверенитет и свободу на временно оккупированных территориях. Проект охватывает период от оккупации Крыма в 2014 году до сегодня, анализируя жизнь в оккупации через личные истории людей.

Эта лента ищет ответы на важные вопросы о том, что заставляет украинцев сопротивляться и что дает им силы не мириться с оккупацией, несмотря на жестокое давление и угрозы.

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– Для меня было очень важно увидеть и услышать тех людей, которые были и все еще находятся на временно оккупированных территориях в течение длительного времени. Ибо эмоции от самого пребывания там я понимаю, так как и сама испытала это. Но в полном объеме понять тех людей, очень долго находившихся в такой ситуации, раньше мне было не так сильно понятно. Но теперь я наконец-то полностью увидела и услышала всю картину. Для меня это очень важно, – рассказала одна из зрительниц.

Люди, просмотревшие документальный фильм, выразили благодарность очевидцам, задокументировавшим свой опыт жизни в оккупации. Они утверждают, что участники фильма стали голосами для граждан, остающихся на временно оккупированных территориях.

Значительную часть дискуссии посвятили теме политзаключенных, ведь на встрече присутствовала героиня фильма Ление Умерова. Участники мероприятия узнали о ее истории и нынешней жизни, а также обсуждали действенные способы помощи и поддержки для украинцев, которые до сих пор остаются в российском плену.

После Днепра кинопоказ с дискуссией состоится в Полтаве 17 июня – при участии одной из героинь фильма, правозащитницы, бывшей гражданской заложницы, которая провела более трех лет в Донецком СИЗО №5 и Изоляции Людмилы Гусейновой.

Кинопоказы Люди цвета свободы, публичные дискуссии организуются общественной организацией Тутешні при поддержке программы Партнерство за сильную Украину, финансируемую правительствами Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Фото: Общественная организация Тутешні

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