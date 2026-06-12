У Дніпрі стартував національний тур з кінопоказами документального фільму Люди кольору свободи. Тур охопить 10 міст, в яких на глядачів чекають не лише кінопокази, а й відкриті публічні дискусії.

Люди кольору свободи: історії українців в окупації

Кінострічка Люди кольору свободи висвітлює хроніку боротьби громадян України за суверенітет та свободу на тимчасово окупованих територіях. Проєкт охоплює період від окупації Криму в 2014 році до сьогодні, аналізуючи життя в окупації через особисті історії людей.

Ця стрічка шукає відповіді на важливі питання про те, що змушує українців чинити спротив та що дає їм сили не миритися з окупацією, попри жорстокий тиск та загрози.

Зараз дивляться

– Для мене було дуже важливо побачити і почути тих людей, які були та все ще перебувають на тимчасово окупованих територіях протягом довгого періоду часу. Бо емоції від самого перебування там я розумію, так як і сама пережила це. Але в повному обсязі зрозуміти тих людей, які дуже довго перебували в такій ситуації, раніше мені було не так сильно зрозуміло. Але тепер я нарешті повністю побачила і почула всю картину. Для мене це доволі важливо, – розповіла одна із глядачок.

Люди, які переглянули документальний фільм, висловили вдячність очевидцям, які задокументували свій досвід життя в окупації. Вони стверджують, що учасники фільму стали голосами для громадян, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Значну частину дискусії присвятили темі політв’язнів, адже на зустрічі була присутня героїня фільму Леніє Умерова. Учасники заходу дізналися про її історію та теперішнє життя, а також обговорювали дієві способи допомоги та підтримки для тих українців, які досі залишаються в російському полоні.

Після Дніпра, кінопоказ з дискусією відбудеться в Полтаві 17 червня – за участі однієї з героїнь фільму, правозахисниці, колишньої цивільної заручниці, яка провела понад три роки в Донецькому СІЗО №5 та Ізоляції Людмили Гусейнової.

Кінопокази Люди кольору свободи, публічні дискусії організовуються громадською організацією Тутешні за підтримки програми Партнерство за сильну Україну, яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Фото: Громадська організація Тутешні

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