Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что в Украине четко разграничены функции ТЦК и СП и правоохранительных органов, каждая структура должна выполнять определенные ей задачи.

Об этом сообщает LIGA.net.

Гнатов о функциях ТЦК, СП и Национальной полиции

Андрею Гнатову задали вопрос относительно идеи перезагрузки ТЦК и СП с возможной передачей части функций полиции.

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— Украинским законодательством четко определены и разграничены полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Нацполиции в процессе проведения мобилизации, — ответил он.

Генерал добавил, что законодательством Украины четко определены обязанности, задачи и функции всех органов и субъектов, которые участвуют в процессе мобилизации.

— Роль каждого прописана отдельно. То, что выполняют ТЦК и СП, — это одни задачи. То, что в пределах своих полномочий выполняет Национальная полиция, — совершенно другие, — отметил Гнатов.

Он подчеркнул, что ТЦК и СП должны заниматься воинским учетом, призывом и оповещением военнообязанных.

В свою очередь Национальная полиция отвечает за меры принуждения в отношении нарушителей мобилизационного законодательства — тех, кто уклоняется от службы или не является по повесткам.

— Как Национальная полиция, например, может вести воинский учет или организовывать оповещение граждан? Это просто абсурдно. Поэтому функции четко разграничены, и каждый орган должен выполнять свои задачи в соответствии с законодательством Украины, — добавил Гнатов.

Он отметил, что несмотря на ряд проблем с мобилизацией, Украина удерживает линию боевого соприкосновения именно благодаря призванным в армию.

По его словам, группировка армии РФ на фронте сейчас насчитывает более 700 тыс. солдат, поэтому для противостояния им должен быть паритет в личном составе.

Начальник Генштаба признал, что процесс мобилизации сейчас проходит сложно.

По его словам, это, в частности, связано с российскими ИПСО и “подыгрыванием врагу со стороны отдельных украинских публичных деятелей”.

Однако мобилизация сейчас — единственный инструмент призыва гражданских на военную службу, отметил Гнатов.

Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, с 2022 года количество жалоб, связанных с мобилизационными мероприятиями в Украине, выросло в 333 раза.

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