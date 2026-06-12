Военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть, смогут вернуться в ряды ВСУ по упрощенной процедуре.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Возвращение из СОЧ по новой процедуре: что известно

Механизм распространяется на военнослужащих, которые самовольно оставили часть до 11 июня 2026 года.

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Они будут иметь возможность добровольно вернуться к службе в течение 100 дней.

— Государство открывает путь назад для тех, кто оставил службу. Без батальонов резерва, сложной бюрократии и с возможностью самостоятельно выбрать подразделение из определенного списка, — сообщили в Минобороны.

Механизм заработает со дня вступления в силу постановления Кабинета министров Украины.

На первом этапе им смогут воспользоваться военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Национальная гвардия присоединится к этому механизму позже.

Возвращение будет возможно только в пределах той структуры, которую военнослужащий самовольно оставил. Например, военнослужащий, который оставил подразделение ВСУ, сможет вернуться только в ВСУ.

Проверка рапортов будет осуществляться с помощью цифровых средств и займет не более семи календарных дней.

Обновленный механизм будет действовать в течение 100 дней с момента вступления в силу постановления Кабмина.

Те военнослужащие, которые не воспользуются этой возможностью, в дальнейшем смогут вернуться по старой процедуре.

На практике это будет означать более длительный процесс из-за прохождения батальонов резерва, судебных процедур и долгого ожидания возобновления выплат.

Для возвращения на службу можно будет выбрать одно из 55 подразделений, которые признаны наиболее эффективными по рейтингу системы ситуационной осведомленности Delta и системы єБалы.

Перечень таких подразделений будет доступен в приложении Армия+.

Как военным вернуться на службу

Чтобы вернуться к службе, необходимо подать рапорт одним из следующих способов:

через приложение Армия+;

в Первый или Второй центр рекрутинга ВСУ (только для военнослужащих ВСУ);

непосредственно в выбранную воинскую часть (для военнослужащих ВСУ и ГССТ).

Для военнослужащих Национальной гвардии возможность подачи рапорта на возвращение из СОЧ через приложение Армия+ станет доступна в ближайшие дни.

Связываться с предыдущим подразделением не нужно. С момента подачи рапорта и до назначения на должность военнослужащий будет получать поддержку и индивидуальное сопровождение на всех этапах.

Денежное и вещевое обеспечение будут восстанавливаться в день зачисления военнослужащего в списки личного состава новой воинской части.

Продовольственное обеспечение будет возобновляться сразу в день прибытия в воинскую часть.

В течение шести месяцев после зачисления в новое подразделение военнослужащего не смогут перевести без его письменного согласия.

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