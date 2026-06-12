Военным дали 100 дней на быстрое возвращение из СЗЧ: что известно о процедуре
- В Украине введут новый механизм возвращения на службу для военнослужащих, которые самовольно оставили часть до 11 июня 2026 года.
- Воспользоваться упрощенной процедурой возвращения можно будет в течение 100 дней после вступления в силу постановления Кабмина.
Военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть, смогут вернуться в ряды ВСУ по упрощенной процедуре.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Возвращение из СОЧ по новой процедуре: что известно
Механизм распространяется на военнослужащих, которые самовольно оставили часть до 11 июня 2026 года.
Они будут иметь возможность добровольно вернуться к службе в течение 100 дней.
— Государство открывает путь назад для тех, кто оставил службу. Без батальонов резерва, сложной бюрократии и с возможностью самостоятельно выбрать подразделение из определенного списка, — сообщили в Минобороны.
Механизм заработает со дня вступления в силу постановления Кабинета министров Украины.
На первом этапе им смогут воспользоваться военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Национальная гвардия присоединится к этому механизму позже.
Возвращение будет возможно только в пределах той структуры, которую военнослужащий самовольно оставил. Например, военнослужащий, который оставил подразделение ВСУ, сможет вернуться только в ВСУ.
Проверка рапортов будет осуществляться с помощью цифровых средств и займет не более семи календарных дней.
Обновленный механизм будет действовать в течение 100 дней с момента вступления в силу постановления Кабмина.
Те военнослужащие, которые не воспользуются этой возможностью, в дальнейшем смогут вернуться по старой процедуре.
На практике это будет означать более длительный процесс из-за прохождения батальонов резерва, судебных процедур и долгого ожидания возобновления выплат.
Для возвращения на службу можно будет выбрать одно из 55 подразделений, которые признаны наиболее эффективными по рейтингу системы ситуационной осведомленности Delta и системы єБалы.
Перечень таких подразделений будет доступен в приложении Армия+.
Как военным вернуться на службу
Чтобы вернуться к службе, необходимо подать рапорт одним из следующих способов:
- через приложение Армия+;
- в Первый или Второй центр рекрутинга ВСУ (только для военнослужащих ВСУ);
- непосредственно в выбранную воинскую часть (для военнослужащих ВСУ и ГССТ).
Для военнослужащих Национальной гвардии возможность подачи рапорта на возвращение из СОЧ через приложение Армия+ станет доступна в ближайшие дни.
Связываться с предыдущим подразделением не нужно. С момента подачи рапорта и до назначения на должность военнослужащий будет получать поддержку и индивидуальное сопровождение на всех этапах.
Денежное и вещевое обеспечение будут восстанавливаться в день зачисления военнослужащего в списки личного состава новой воинской части.
Продовольственное обеспечение будет возобновляться сразу в день прибытия в воинскую часть.
В течение шести месяцев после зачисления в новое подразделение военнослужащего не смогут перевести без его письменного согласия.