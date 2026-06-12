Трансформация ВСУ: повышение зарплат военным, новые контракты и увольнение
- В Украине начинают реформу военной службы, которая, среди прочего, предусматривает увеличение зарплат военным.
- Средняя зарплата пехотинца в рамках новой системы составит 300 тыс. грн в месяц, а максимальная — 460 тыс. грн.
- Для военнослужащих, которые дольше всего находятся в силах обороны и принимали участие в боевых действиях, до конца года начнется постепенное увольнение со службы.
По инициативе президента Владимира Зеленского начинается системная трансформация украинской армии.
Она, среди прочего, включает обновлённую систему выплат, три типа контрактов, механизм накопительной отсрочки и увольнение из армии.
Повышение зарплаты военным 2026: что известно
— Первый этап касается эффективности и справедливости, которая начинается с понятных правил. Человек, который защищает свой дом, должен знать, в какое подразделение он идёт, на какую должность, за какие деньги и на какой срок, — говорится в Telegram-канале президента Владимира Зеленского.
Предусмотрено повышение заработной платы военным. Средняя зарплата пехотинца составит 300 тыс. грн в месяц, максимум — 460 тыс. грн.
Объясняем, как рассчитывается повышение зарплат военным. 20 тыс. грн — базовое обеспечение. 10 тыс. грн — за каждый день на позициях. 20 тыс. грн — за день ударно-поисковых действий. 40 тыс. грн — за штурмовой день.
— Чем ближе к линии соприкосновения, тем больше доплата. Зарплаты для командования боевых подразделений увеличиваются вдвое… Украинские пехотинцы становятся самыми высокооплачиваемыми боевыми специалистами в мире, — отмечается в публикации.
Выплаты за выполнение боевых задач получают все — и мобилизованные, и командиры. Минимальная зарплата военных в ТЛУ возрастает с 20 до 30 тыс. грн.
Повышение заработной платы военным происходит вместе с ростом рисков.
Три типа контрактов
Будут введены три типа новых контрактов.
Пехотно-штурмовой контракт — для пехотинцев, штурмовиков, снайперов, разведчиков. Срок — 10 или 14 месяцев, после чего предоставляется отсрочка от мобилизации.
Боевой контракт предусмотрен для боевых должностей, кроме пехотно-штурмовых. Срок — 24 месяца, после его окончания предоставляется отсрочка от мобилизации.
Базовый контракт вводится для логистов, штабных работников, технических специалистов. Срок его действия — 24 месяца. Есть возможность перейти на боевой или пехотный контракт.
Сроки отсрочки
Отмечается, что заявленные 6 месяцев отсрочки — минимальный срок, на практике он будет больше.
Например, для пехотинца, который служил 10 месяцев, из которых 4 месяца находился на боевых, отсрочка составит 6 плюс 12 месяцев, фактически — полтора года.
— Те, кто уже служит по контракту, могут переподписать его на новых условиях, с четкими сроками службы и отсрочкой, которая учитывает уже отслуженное время, — отмечается в публикации.
Увольнение со службы
— Еще один ключевой вопрос — справедливость для тех, кто дольше всего находится в силах обороны и провёл больше всего времени на боевых. Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы, — говорится в сообщении.
Чтобы система работала прозрачно, запускается mission control штурмовика и пехотинца.
Это необходимо для подтверждения пребывания на позициях, гарантирования выплат и быстрого обнаружения раненых.
Переводы и рекрутинг для иностранцев
Будет открыт рынок рекрутинга для иностранцев. Цель — более половины штурмовиков и пехотинцев должны быть легионерами.
Частные рекрутинговые компании проводят отбор и направляют добровольцев в Украину.
Также открываются автоматические переводы через Армия+ в пределах участка фронта.
Будет внедрен анализ эффективности бригад. Для этого будет применено более 160 показателей оценки.
Это будет внедрено с целью масштабирования опыта бригад, которые воюют результативно, и предупреждения ошибок, которые стоят жизни.
— Для тех, кто в СЗЧ, открывается окно возвращения. Выбирайте подразделение, выбирайте командира, возвращайтесь, — подчеркивается в сообщении.