По инициативе президента Владимира Зеленского начинается системная трансформация украинской армии.

Она, среди прочего, включает обновлённую систему выплат, три типа контрактов, механизм накопительной отсрочки и увольнение из армии.

Повышение зарплаты военным 2026: что известно

— Первый этап касается эффективности и справедливости, которая начинается с понятных правил. Человек, который защищает свой дом, должен знать, в какое подразделение он идёт, на какую должность, за какие деньги и на какой срок, — говорится в Telegram-канале президента Владимира Зеленского.

Предусмотрено повышение заработной платы военным. Средняя зарплата пехотинца составит 300 тыс. грн в месяц, максимум — 460 тыс. грн.

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Объясняем, как рассчитывается повышение зарплат военным. 20 тыс. грн — базовое обеспечение. 10 тыс. грн — за каждый день на позициях. 20 тыс. грн — за день ударно-поисковых действий. 40 тыс. грн — за штурмовой день.

— Чем ближе к линии соприкосновения, тем больше доплата. Зарплаты для командования боевых подразделений увеличиваются вдвое… Украинские пехотинцы становятся самыми высокооплачиваемыми боевыми специалистами в мире, — отмечается в публикации.

Выплаты за выполнение боевых задач получают все — и мобилизованные, и командиры. Минимальная зарплата военных в ТЛУ возрастает с 20 до 30 тыс. грн.

Повышение заработной платы военным происходит вместе с ростом рисков.

Три типа контрактов

Будут введены три типа новых контрактов.

Пехотно-штурмовой контракт — для пехотинцев, штурмовиков, снайперов, разведчиков. Срок — 10 или 14 месяцев, после чего предоставляется отсрочка от мобилизации.

Боевой контракт предусмотрен для боевых должностей, кроме пехотно-штурмовых. Срок — 24 месяца, после его окончания предоставляется отсрочка от мобилизации.

Базовый контракт вводится для логистов, штабных работников, технических специалистов. Срок его действия — 24 месяца. Есть возможность перейти на боевой или пехотный контракт.

Сроки отсрочки

Отмечается, что заявленные 6 месяцев отсрочки — минимальный срок, на практике он будет больше.

Например, для пехотинца, который служил 10 месяцев, из которых 4 месяца находился на боевых, отсрочка составит 6 плюс 12 месяцев, фактически — полтора года.

— Те, кто уже служит по контракту, могут переподписать его на новых условиях, с четкими сроками службы и отсрочкой, которая учитывает уже отслуженное время, — отмечается в публикации.

Увольнение со службы

— Еще один ключевой вопрос — справедливость для тех, кто дольше всего находится в силах обороны и провёл больше всего времени на боевых. Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы, — говорится в сообщении.

Чтобы система работала прозрачно, запускается mission control штурмовика и пехотинца.

Это необходимо для подтверждения пребывания на позициях, гарантирования выплат и быстрого обнаружения раненых.

Переводы и рекрутинг для иностранцев

Будет открыт рынок рекрутинга для иностранцев. Цель — более половины штурмовиков и пехотинцев должны быть легионерами.

Частные рекрутинговые компании проводят отбор и направляют добровольцев в Украину.

Также открываются автоматические переводы через Армия+ в пределах участка фронта.

Будет внедрен анализ эффективности бригад. Для этого будет применено более 160 показателей оценки.

Это будет внедрено с целью масштабирования опыта бригад, которые воюют результативно, и предупреждения ошибок, которые стоят жизни.

— Для тех, кто в СЗЧ, открывается окно возвращения. Выбирайте подразделение, выбирайте командира, возвращайтесь, — подчеркивается в сообщении.

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