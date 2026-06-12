Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, зможуть повернутися до лав ЗСУ за спрощеною процедурою.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Повернення із СЗЧ за новою процедурою: що відомо

Механізм поширюється на військових, які самовільно залишили частину до 11 червня 2026 року.

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Вони матимуть можливість добровільно повернутися до служби протягом 100 днів.

– Держава відкриває шлях назад для тих, хто залишив службу. Без батальйонів резерву, складної бюрократії та з можливістю самостійно обрати підрозділ із визначеного списку, — повідомили в Міноборони.

Механізм запрацює з дня набрання чинності постановою Кабінету міністрів України.

На першому етапі скористатися ним зможуть військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Національна гвардія приєднається до цього механізму пізніше.

Повернення буде можливим лише в межах тієї структури, яку військовослужбовець залишив самовільно. Наприклад, військовий, який залишив підрозділ ЗСУ, зможе повернутися лише до ЗСУ.

Перевірка рапортів відбуватиметься за допомогою цифрових засобів і триватиме не більше семи календарних днів.

Оновлений механізм працюватиме протягом 100 днів із моменту набрання чинності постановою Кабміну.

Ті військовослужбовці, які не скористаються цією можливістю, надалі зможуть повернутися за старою процедурою.

На практиці це означатиме більш тривалий процес через проходження батальйонів резерву, судові процедури та довге очікування на відновлення виплат.

Для повернення на службу можна буде обрати один із 55 підрозділів, які визнані найефективнішими за рейтингом системи ситуаційної обізнаності Delta та системи єБали.

Перелік таких підрозділів буде доступний у застосунку Армія+.

Як військовим повернутися до служби

Щоб повернутися до служби, необхідно подати рапорт одним із таких способів:

через застосунок Армія+;

до Першого або Другого центру рекрутингу ЗСУ (лише для військовослужбовців ЗСУ);

безпосередньо до обраної військової частини (для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ).

Для військовослужбовців Національної гвардії можливість подання рапорту на повернення із СЗЧ через застосунок Армія+ стане доступною найближчими днями.

Зв’язуватися з попереднім підрозділом не потрібно. Від моменту подання рапорту і до призначення на посаду військовослужбовець отримуватиме підтримку та індивідуальний супровід на всіх етапах.

Грошове та речове забезпечення відновлюватимуть у день зарахування військовослужбовця до списків особового складу нової військової частини.

Продовольче забезпечення поновлюватиметься одразу в день прибуття до військової частини.

Протягом шести місяців після зарахування до нового підрозділу військовослужбовця не зможуть перевести без його письмової згоди.

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