Активность российских диверсионно-разведывательных групп на северной и восточной границе Украины в последнее время уменьшилась.

В то же время враг адаптировал свои действия и сместил акцент на другие тактические подходы.

Об этом в эфире телемарафона Единственные новости сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По словам Андрея Демченко, российские ДРГ значительно снизили активность вблизи границы с Черниговской, Сумской и Харьковской областями.

Он подчеркнул, что снижение количества диверсионных попыток не означает полного исчезновения угрозы.

В то же время, российские войска изменили подход к действиям на пограничных направлениях.

Основной акцент противник делает на использовании малых пехотных групп.

Их задача — постепенное продвижение и попытки расширения контролируемой зоны вдоль государственной границы, в частности, в направлении создания так называемой буферной зоны.

В ГПСУ отмечают, что украинские пограничники продолжают усиленный мониторинг ситуации, поскольку риск проникновения враждебных диверсионных групп остается актуальным, несмотря на общее снижение их активности.

Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал об активных боях на Сумщине.

Он отмечал, что штурмовыми группами Россия пытается атаковать украинские позиции по всей границе в пределах Сумской области.

По его словам, граница с Россией фактически стала линией фронта, где ведутся активные бои и интенсивные обстрелы с использованием авиации, артиллерии и дронов.

Фото: ГПСУ

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