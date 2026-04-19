Угроза со стороны Беларуси сохраняется для Украины, однако военной активности на границе пока нет.

Об этом утром 19 апреля в эфире телемарафона Единственные новости сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Ситуация на границе с Беларусью: что известно

По состоянию на 19 апреля ситуация на границе с Беларусью остается стабильной и, несмотря на это, находится под постоянным контролем украинских Сил обороны.

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, в настоящее время вблизи украинской границы не наблюдается значительной активности по перемещению техники или личного состава ни со стороны белорусской армии, ни российских подразделений, которые могут находиться на территории Беларуси.

В то же время Минск и дальше удерживает там определенное количество своих сил. Такая ситуация, говорит спикер ГПСУ, сохраняется еще с 2022 года: подразделения периодически ротируют, однако их численность не увеличивается.

— Угроза с территории Беларуси никуда не исчезала. Тем более что Беларусь продолжает поддерживать Россию. И, конечно, подразделения разведок должны активно следить за происходящим на территории самой Беларуси. Не исключено, что в любой момент Россия может продолжить оказывать давление на Беларусь, чтобы она более масштабно присоединилась к войне, развязанной против нашей страны, – заявил Демченко.

Представитель Государственной пограничной службы Украины подчеркнул, что Украина продолжает укреплять оборонные рубежи на северном направлении, в частности, развивает фортификации и инженерные укрепления, чтобы быть готовой к любому развитию событий.

Отдельно он отметил, что в прошлом году на границе с Беларусью возросло количество попыток незаконного пересечения, однако в нынешнем году такой тенденции не наблюдается. Больше нарушений, по данным ГПСУ, фиксируют на участках границы с Румынией и Молдовой.

Напомним, 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия снова будет пытаться втянуть Беларусь в войну против Украины.

По данным украинской разведки, в приграничных районах Беларуси продолжается строительство дорожной инфраструктуры в направлении Украины, а также обустройство артиллерийских позиций.

Президент также сообщил, что российские войска изменяют расположение своих подразделений. По его оценке, это может свидетельствовать о попытке восполнить нехватку живой силы в отдельных направлениях.

На этом фоне, по словам главы государства, рост военной активности в Беларуси не кажется случайным.

Также Зеленский поручил передать белорусскому руководству, что Украина готова дать отпор любым угрозам и защищать свою независимость.

