Активність російських диверсійно-розвідувальних груп на північному та східному прикордонні України останнім часом зменшилася.

Водночас ворог адаптував свої дії та змістив акцент на інші тактичні підходи.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За словами Андрія Демченка, російські ДРГ значно зменшили активність поблизу кордону з Чернігівською, Сумською та Харківською областями.

Він підкреслив, що зниження кількості диверсійних спроб не означає повного зникнення загрози.

Водночас російські війська змінили підхід до дій на прикордонних напрямках.

Наразі основний акцент противник робить на використанні малих піхотних груп.

Їхнє завдання — поступове просування та спроби розширення контрольованої зони вздовж державного кордону, зокрема у напрямку створення так званої буферної зони.

У ДПСУ наголошують, що українські прикордонники продовжують посилений моніторинг ситуації, оскільки ризик проникнення ворожих диверсійних груп залишається актуальним, попри загальне зменшення їхньої активності.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв про активні бої на Сумщині.

Він зазначав, що штурмовими групами Росія намагається атакувати українські позиції по всьому кордону в межах Сумської області.

За його словами, кордон із Росією фактично став лінією фронту, де ведуться активні бої та інтенсивні обстріли з використанням авіації, артилерії та дронів.

Фото: ДПСУ

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