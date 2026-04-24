Кордон України з Росією фактично став лінією фронту, де тривають активні бої та інтенсивні обстріли з використанням авіації, артилерії та безпілотників.

Про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.

Кордон з РФ став лінією фронту

За його словами, штурмові групи росіян намагаються атакувати українські позиції по всьому кордону в межах Сумської області, зокрема й там, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби.

Він повідомив, що минулої доби Сили оборони відбили ворожі штурми в межах Юнаківської громади у напрямку населеного пункту Варачине, що на Сумщині.

— І якщо говорити про цей відтинок загалом, то ворог не припиняє атаки і здійснює їх дуже часто. Наші воїни відбивають ці атаки, і ворог зазнає великих втрат, — розповів речник.

За його словами, противник намагається розширити зону контролю у межах Краснопільської та Миропільської громад, а також у Шосткинському районі. Водночас заяви росіяни про створення так званої буферної зони не відповідають дійсності, адже просування ворога стримують наші захисники.

За словами Андрія Демченка, кордон із Росією фактично став лінією фронту, де ведуться активні бої та інтенсивні обстріли з використанням авіації, артилерії та дронів. Окупанти ведуть активні обстріли з актилерії та авіації і на Сумщині, і на Харківщині, бо піхотними групати ворогу не вдається займати наші позиції.

Щодо інформації про нібито можливе напівоточення Сум, то Андрій Демченко наголосив, що просунутися від кордону або навіть в межах Юнаківської та Хотінської громад, щоб розширити зону свого контролю, противнику не вдається.

