Украинская разведка доложила о результатах оценки внутренней ситуации в Российской Федерации и документах, которые попадают на стол руководству России.

Речь идет о материалах, содержащих аналитику социально-политических процессов и прогностических оценках развития ситуации в РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, показав фото соответствующих документов.

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Зеленский показал, какие документы попадают Путину на стол

Как отметил Владимир Зеленский, украинские разведывательные службы доложили о результатах работы по оценке внутренней ситуации в Российской Федерации и анализу документов, которые поступают русскому руководству.

Речь идет о материалах, которые попадают на стол Владимиру Путину и содержат в частности прогностические оценки социальных настроений в России.

— Были доклады наших исследований по результатам работы по оценке внутренней российской ситуации и получению документов, попадающих на стол руководителю России. Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без украшений. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все же позволяет сделать выводы, — отметил глава государства.

В частности, зафиксирована тенденция роста уровня недовольства россиян политикой руководства РФ.

У разведданных отмечается, что этот показатель, по всей вероятности, продолжит расти и не достигнет стабилизации до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы.

Также сообщается о понижении уровня поддержки правящей партии, что, по оценкам, может привести к необходимости значительного расширения фальсификаций.

Отдельно фиксируется рост протестных настроений в регионах России.

Президент также подчеркнул, что давление на Россию за войну будет продолжаться и усиливаться, а внутренние тенденции в РФ свидетельствуют о необходимости завершения войны и достижения справедливого мира.

По его словам, Украина остается открытой для переговоров о достойном урегулировании, однако нынешние сигналы со стороны российского руководства свидетельствуют о продолжении агрессивного курса.

Напомним, на фоне масштабных атак на Украину президент Украины Владимир Зеленский озвучил ожидания, что встречи с международными партнерами на саммитах G7, ЕС и НАТО завершатся конкретными решениями по усилению безопасности и поддержке противодействия российской агрессии.

Фото: Владимир Зеленский

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