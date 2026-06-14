Очікуємо змістовних рішень від партнерів на самітах G7, ЄС і НАТО — Зеленський
Київ готується до важливих переговорів із міжнародними партнерами на самітах G7, Європейського Союзу та НАТО.
Україна очікує, що зустрічі завершаться конкретними рішеннями щодо посилення безпеки та підтримки у протидії російській агресії, зазначив президент Володимир Зеленський.
Саміти G7, ЄС і НАТО: заява Зеленського
Як повідомив глава держави, лише за цей тиждень російські війська випустили по Україні 1 920 безпілотників, 1 790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів.
На цьому тлі Україна активізує роботу з міжнародними партнерами для зміцнення захисту від російського терору.
— Протидії цим ударам має стати більше. Готуємося до зустрічей із партнерами, щоб посилити наш захист від цього російського терору. Попереду саміти G7, ЄС і НАТО. І дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями. Очікуємо на змістовні зустрічі з партнерами, — зазначив Володимир Зеленський.
За його словами, першочерговими потребами України залишаються додаткова підтримка систем протиповітряної оборони та розвиток далекобійних можливостей.
Також Київ розраховує на розширення співпраці з партнерами в межах формату Drone Deals і подальше посилення санкційного тиску на Росію.
Він додав, що лише завдяки єдності союзників, зміцненню оборонних спроможностей України та посиленню тиску на Росію можна досягти справедливого й тривалого миру.
Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявляв, що Україна розраховує на нові рішення для посилення протиповітряної оборони на саміті НАТО в Анкарі.
Він висловив сподівання, під час саміту лідери підтвердять, що допомога Україні залишатиметься довгостроковою, стратегічною та продовжить збільшуватися.