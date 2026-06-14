Київ готується до важливих переговорів із міжнародними партнерами на самітах G7, Європейського Союзу та НАТО.

Україна очікує, що зустрічі завершаться конкретними рішеннями щодо посилення безпеки та підтримки у протидії російській агресії, зазначив президент Володимир Зеленський.

Саміти G7, ЄС і НАТО: заява Зеленського

Як повідомив глава держави, лише за цей тиждень російські війська випустили по Україні 1 920 безпілотників, 1 790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів.

Зараз дивляться

На цьому тлі Україна активізує роботу з міжнародними партнерами для зміцнення захисту від російського терору.

— Протидії цим ударам має стати більше. Готуємося до зустрічей із партнерами, щоб посилити наш захист від цього російського терору. Попереду саміти G7, ЄС і НАТО. І дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями. Очікуємо на змістовні зустрічі з партнерами, — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, першочерговими потребами України залишаються додаткова підтримка систем протиповітряної оборони та розвиток далекобійних можливостей.

Також Київ розраховує на розширення співпраці з партнерами в межах формату Drone Deals і подальше посилення санкційного тиску на Росію.

Він додав, що лише завдяки єдності союзників, зміцненню оборонних спроможностей України та посиленню тиску на Росію можна досягти справедливого й тривалого миру.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявляв, що Україна розраховує на нові рішення для посилення протиповітряної оборони на саміті НАТО в Анкарі.

Він висловив сподівання, під час саміту лідери підтвердять, що допомога Україні залишатиметься довгостроковою, стратегічною та продовжить збільшуватися.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.