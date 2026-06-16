Близько 19:00 16 червня 2026 року у Хмельницькій області сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України.

Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: що відомо

– Екіпаж Су-24М – льотчик та штурман – виконував завдання на Хмельниччині. На жаль, обидва льотчики загинули, – повідомили в ПС ЗСУ.

У Повітряних силах висловили щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича.

На місці авіакатастрофи працюють рятувальники та правоохоронці. За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає.

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Наразі встановлюються причини та обставини падіння літака.

Су-24М є модернізованим надзвуковим фронтовим бомбардувальником, призначеним для завдання ракетно-бомбових ударів по наземних і надводних цілях за будь-яких погодних умов.

Бомбардувальник здатний нести до 8 тонн бойового навантаження, зокрема керовані авіабомби та широкий спектр керованих ракет класу “повітря-поверхня”.

Нагадаємо, у грудні під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув пілот українського винищувача Су-27, підполковник Євгеній Іванов.

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