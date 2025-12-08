Пилот Су-27 Евгений Иванов погиб при выполнении боевого задания
- Во время выполнения боевого задания 8 декабря на восточном направлении погиб пилот Су-27, подполковник Евгений Иванов.
- Об утрате сообщили Воздушные силы ВСУ и 39 бригада тактической авиации. Обстоятельства авиакатастрофы выясняются.
В понедельник, 8 декабря, во время выполнения боевого задания погиб пилот украинского истребителя Су-27, подполковник Евгений Иванов.
Об утрате сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины и 39 бригада тактической авиации.
Погиб пилот Су-27 Евгений Иванов
В Воздушных силах отметили, что трагедия произошла сегодня в полдень на восточном направлении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства авиакатастрофы.
Евгений Иванов служил старшим штурманом 39 бригады тактической авиации.
Напомним, 11 сентября 39 бригада сообщила о гибели майора Александра Боровика, который также выполнял боевое задание на самолете Су-27 на Запорожском направлении.
За время службы он совершил более 200 боевых вылетов. Майору Боровику присвоили звание Героя Украины посмертно.
Су-27 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который находится на вооружении Воздушных сил Украины.
Самолет создан для завоевания преимущества в воздухе и перехвата воздушных целей.
После распада СССР Украина получила эти самолеты в наследство и впоследствии частично модернизировала их.
Су-27 способен развивать скорость более 2 500 км/ч, имеет значительную дальность полета и вооружен ракетами класса воздух-воздух.