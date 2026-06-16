Вночі росіяни атакували Балаклію безпілотниками.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака Балаклії 16 червня: що відомо

Внаслідок обстрілу міста постраждали восьмеро людей, серед яких 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик.

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Через ворожі удари спалахнули чотири приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автомобілі, господарчі споруди та гараж.

На місцях влучань працюють екстрені служби.

Балаклія на карті

Місто Балаклія Харківської області розташоване на південний схід від Харкова.

14 червня ворог атакував Харків. Зафіксовано влучання російського дрона по Харківському художньому музею. Там загорівся дах. За попередньою інформацією, чотири дорослі жінки дістали поранення. Також постраждала 1-місячна дитина.

Також 14 червня росіяни атакували станцію Лозова в Харківській області. Внаслідок ворожого удару пошкоджено локомотиви, травми дістали двоє залізничників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 574-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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