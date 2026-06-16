За оцінкою Інституту вивчення війни, масована комбінована атака на Київ та низку великих українських міст 15 червня стала черговим підтвердженням того, що російський диктатор Володимир Путін намагається підірвати готовність України продовжувати боротьбу та водночас замаскувати власну слабкість.

ISW про атаку України 15 червня

У звіті за підсумками 15 червня аналітики ISW зазначають, що ця атака стала вже другим ударом у червні 2026 року, під час якого Росія випустила 70 або більше ракет.

– ISW продовжує оцінювати, що Володимир Путін застосовує масовані удари по Києву, намагаючись зламати волю України до боротьби, а також приховати свою слабкість, зокрема нездатність захистити російську територію, зокрема столицю Росії, від далекобійних ударів України, — підкреслюють фахівці Інституту.

Аналітики також констатують, що Росія постійно змінює тактику ударів, намагаючись завдати Україні максимальної шкоди. В ISW звернули увагу на коментарі начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. Він повідомляв, що російські безпілотники та ракети атакували з різних напрямків, а окупанти скеровували дрони на менших висотах і застосовували швидкісні реактивні БпЛА, що ускладнювало їхнє перехоплення.

Зараз дивляться

Окремо ISW наголошує, що російські удари ввечері 14 червня та вночі 15 червня завдали значної шкоди культурним пам’яткам у Києві, Дніпрі та Харкові. Йдеться, зокрема, про Києво-Печерську лавру, кіностудію імені Довженка та музейний комплекс Мистецький арсенал у Києві, будинок органної та камерної музики в Дніпрі, а також художній музей у Харкові.

Водночас у російському інфопросторі, як зазначають аналітики ISW, пропагандисти намагаються перекласти відповідальність за наслідки атаки 15 червня на саму Україну. Вони звинувачують українську сторону в пошкодженні окремих об’єктів або виправдовують удари “військовою необхідністю”.

Український Центр протидії дезінформації попереджав, що Росія розгорнула масштабну дезінформаційну кампанію, щоб виправдати масовані удари по культурних пам’ятках Києва. Зокрема, російська пропаганда стверджує, що такі об’єкти нібито є військовими цілями або що українські сили самі винні в їх пошкодженні, нагадує ISW.

Зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що Захід нібито сфабрикував твердження про російський удар по Києво-Печерській лаврі. Вона також повторила заяву Міноборони РФ про те, що лавру буцімто уразила українська ракета-перехоплювач Patriot. Інші російські посадовці також стверджували, що Україна інсценувала удар по Києво-Печерській лаврі та звинувачує Росію лише для того, щоб спровокувати відповідь, ідеться у звіті ISW.

Водночас аналітики нагадали про пояснення та застереження Ігната. Він повідомляв, що Росія просуває цю версію, використовуючи фото уламків однієї з протиракет Patriot у Києві, яка, ймовірно, збила російський Циркон. Натомість Києво-Печерську лавру, за його словами, атакували дрони.

Нагадаємо, що у ніч проти 15 червня Росія масовано атакувала Київ. Зокрема, окупанти завдали ударів по Києво-Печерській лаврі, після чого в Успенському соборі спалахнула пожежа. Також російські війська вдарили по кіностудії імені Олександра Довженка та пошкодили музейний комплекс Мистецький арсенал.

Загалом РФ вдарила по Україні 70 ракетами та 611 дронами різних типів, внаслідок чого у столиці, яка стала епіцентром атаки, загинуло 5 людей, 30 поранено.

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