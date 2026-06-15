Украина считает важным, чтобы страны Группы семи (G7), которые сейчас собираются на саммит, отреагировали на обстрел Украины 15 июня, в том числе на удар по Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об атаке на Украину 15 июня

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Владимир Зеленский обратил внимание на то, что из-за российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор – церковь, история которой началась еще в XI веке.

– Это на сегодняшний день одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры. ГСЧС уже ликвидировали пожар на крыше собора… Очень важно, чтобы был ответ стран Группы семи, которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным, – заявил украинский лидер.

Он призвал к усилению давления на агрессора и помощи Украине с ПВО, в частности – с противоракетной обороной.

Президент отметил, что своим поведением Россия явно демонстрирует миру свои намерения продолжать вести войну.

Напомним, в ночь на 15 июня Россия атаковала территорию Киево-Печерской лавры – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и одного из самых выдающихся духовных и культурных памятников Украины.

По данным спасателей ГСЧС, горела крыша Успенского собора на площади около 800 кв. м.

Позже митрополит Епифаний показал видео пожара на крыше Успенского собора.

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