Сьогодні ринок праці трансформується активніше, ніж будь-коли раніше. Від кадрового голоду до нових моделей зайнятості та впровадження штучного інтелекту — сфера працевлаштування постійно створює нові виклики для бізнесу.

І в цих нестабільних умовах роль HR виходить далеко за межі функції рекрутингу. Рекрутери не просто реагують на тенденції ринку, а здійснюють стратегічний вплив на розвиток і стійкість компаній.

HR-фахівці стають справжнім джерелом ресурсу для команд, проте й самі потребують середовища для експертної взаємодії, обміну практиками та пошуку нових рішень.

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Саме з цією метою robota.ua щороку збирає HR-спільноту разом на масштабній всеукраїнській конференції HR CAMP. Цього року генеральним медіапартнером події виступає StarLight Media.

Захід відбудеться 4 вересня у преміальному комплексі для відпочинку Emily Resort. А сьогодні ми розповідаємо, чому ця подія точно варта вашої уваги.

Стратегічне значення HR для бізнесу на сучасному ринку праці

Ринок праці стрімко розвивається та перебуває в постійній трансформації. Ці зміни передусім зумовлюються війною та повʼязаною з нею наслідками — демографічною кризою та дефіцитом кадрів.

Також сфера працевлаштування реформується й через впровадження нових форматів роботи, які переосмислюють класичне уявлення про офіс і графік. Не останню роль тут відіграють і сучасні технології, зокрема штучний інтелект, який активно інтегрується в усі бізнес-процеси.

Все це створює нові виклики для бізнесу. А відповідальність за адаптацію до змін і пошук рішень лягає на HR-команди. Рекрутери сьогодні не просто закривають вакансії, а й безпосередньо впливають на ефективність і успішність компаній — саме вони працюють з людьми, які є ключовим ресурсом бізнесу.

І тут критичним стає питання забезпечення злагодженої взаємодії між бізнесом, HR-командами, робочою силою та ринком праці. HR-івенти — це про обмін досвідом, професійний розвиток, інновації, зв’язки та нетворкінг. Про те, без чого складно залишатися сильними та конкурентоспроможними фахівцями.

Все про HR CAMP 2026

HR CAMP — щорічна наймасштабніша подія для рекрутерів, керівників, HR-фахівців і роботодавців — усіх, хто шукає, наймає, працевлаштовує та адаптує таланти.

Конференція проводиться вдванадцяте та, як завжди, прагне об’єднувати гравців ринку праці для розвитку, партнерства та натхнення. Цього року на заході очікується понад 20 експертів і понад 700 учасників з усієї країни.

Місія HR CAMP — побудувати ефективну платформу для нетворкінгу та діалогу між HR, топменеджерами й експертами для формування потужних команд і передового ринку праці в Україні.

Програма конференції будується “на трьох китах”:

сила людей — напрямок про таланти та інноваційні підходи до підбору, приваблення й утримання кандидатів;

— напрямок про таланти та інноваційні підходи до підбору, приваблення й утримання кандидатів; сила рішень — вектор про сучасні технології, hard skills та все, що робить управлінця хорошим управлінцем;

— вектор про сучасні технології, hard skills та все, що робить управлінця хорошим управлінцем; сила зв’язків — блок про синергію між працівниками та роботодавцями, HR-командами та топменеджментом, бізнесом і нашою реальністю.

В рамках конференції на учасників чекають майстер-класи, відкриті діалоги, обмін досвідом, доступ до ексклюзивної аналітики й інсайтів, презентації спікерів, виступи експертів і реальні практики, які кожен забере з собою.

HR CAMP 2026 об’єднує можливості для розвитку та готові рішення від лідерів ринку, корисні знайомства та простір для нетворкінгу, де кожен учасник — ваш потенційний партнер.

HR CAMP 2026 — це не тільки професійна “прокачка” й офіційна програма, а також ретрит і справжній тімбілдінг на afterparty з басейном, вечіркою та музикою.

Для кого буде корисна конференція та як взяти участь

Конференція призначена для всіх, хто працює з людьми та шукає свіжі ідеї, ефективні рішення й найкращі практики. З івенту ви повернетеся з новими знаннями, інструментами та підходами від експертів і однодумців, а також з натхненням і енергією на їх втілення.

Дізнатися більше про захід та зареєструватися ви можете на сайті HR CAMP. Якщо ви хочете відвідати подію з колегами, то можете скористатися спеціальними тарифами для команд.

Також ви можете долучитися до конференції в форматі online, щоб не пропустити головне, навіть якщо не матимете можливості бути присутніми.

Подія не лише сприяє професійному зростанню окремих HR-фахівців, а й безпосередньо впливає на розвиток HR-спільноти та сфери працевлаштування.

HR CAMP — це ваша можливість поглянути на свою роботу ширше та зробити внесок у формування справедливого, прозорого, безбар’єрного та стабільного ринку праці України.

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