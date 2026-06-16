Сьогодні ринок праці трансформується активніше, ніж будь-коли раніше. Від кадрового голоду до нових моделей зайнятості та впровадження штучного інтелекту — сфера працевлаштування постійно створює нові виклики для бізнесу.

І в цих нестабільних умовах роль HR виходить далеко за межі функції рекрутингу. Рекрутери не просто реагують на тенденції ринку, а здійснюють стратегічний вплив на розвиток і стійкість компаній.

HR-фахівці стають справжнім джерелом ресурсу для команд, проте й самі потребують середовища для експертної взаємодії, обміну практиками та пошуку нових рішень.

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Саме з цією метою robota.ua щороку збирає HR-спільноту разом на масштабній всеукраїнській конференції HR CAMP. Цього року генеральним медіапартнером події виступає StarLight Media.

Захід відбудеться 4 вересня у преміальному комплексі для відпочинку Emily Resort. А сьогодні ми розповідаємо, чому ця подія точно варта вашої уваги.

Стратегічне значення HR для бізнесу на сучасному ринку праці

Ринок праці стрімко розвивається та перебуває в постійній трансформації. Ці зміни передусім зумовлюються війною та повʼязаною з нею наслідками — демографічною кризою та дефіцитом кадрів.

Також сфера працевлаштування реформується й через впровадження нових форматів роботи, які переосмислюють класичне уявлення про офіс і графік. Не останню роль тут відіграють і сучасні технології, зокрема штучний інтелект, який активно інтегрується в усі бізнес-процеси.

Все це створює нові виклики для бізнесу. А відповідальність за адаптацію до змін і пошук рішень лягає на HR-команди. Рекрутери сьогодні не просто закривають вакансії, а й безпосередньо впливають на ефективність і успішність компаній — саме вони працюють з людьми, які є ключовим ресурсом бізнесу.

І тут критичним стає питання забезпечення злагодженої взаємодії між бізнесом, HR-командами, робочою силою та ринком праці. HR-івенти — це про обмін досвідом, професійний розвиток, інновації, зв’язки та нетворкінг. Про те, без чого складно залишатися сильними та конкурентоспроможними фахівцями.

Все про HR CAMP 2026

HR CAMP — щорічна наймасштабніша подія для рекрутерів, керівників, HR-фахівців і роботодавців — усіх, хто шукає, наймає, працевлаштовує та адаптує таланти.

HR Camp

Фото: пресслужба Robota.ua

Конференція проводиться вдванадцяте та, як завжди, прагне об’єднувати гравців ринку праці для розвитку, партнерства та натхнення. Цього року на заході очікується понад 20 експертів і понад 700 учасників з усієї країни.

Місія HR CAMP — побудувати ефективну платформу для нетворкінгу та діалогу між HR, топменеджерами й експертами для формування потужних команд і передового ринку праці в Україні.

Програма конференції будується “на трьох китах”:

  • сила людей — напрямок про таланти та інноваційні підходи до підбору, приваблення й утримання кандидатів;
  • сила рішень — вектор про сучасні технології, hard skills та все, що робить управлінця хорошим управлінцем;
  • сила зв’язків — блок про синергію між працівниками та роботодавцями, HR-командами та топменеджментом, бізнесом і нашою реальністю.

В рамках конференції на учасників чекають майстер-класи, відкриті діалоги, обмін досвідом, доступ до ексклюзивної аналітики й інсайтів, презентації спікерів, виступи експертів і реальні практики, які кожен забере з собою.

HR CAMP 2026 об’єднує можливості для розвитку та готові рішення від лідерів ринку, корисні знайомства та простір для нетворкінгу, де кожен учасник — ваш потенційний партнер.

HR CAMP 2026 — це не тільки професійна “прокачка” й офіційна програма, а також ретрит і справжній тімбілдінг на afterparty з басейном, вечіркою та музикою.

HR Camp

Фото: HR Camp 2026/пресслужба Robota.ua

Для кого буде корисна конференція та як взяти участь

Конференція призначена для всіх, хто працює з людьми та шукає свіжі ідеї, ефективні рішення й найкращі практики. З івенту ви повернетеся з новими знаннями, інструментами та підходами від експертів і однодумців, а також з натхненням і енергією на їх втілення.

Дізнатися більше про захід та зареєструватися ви можете на сайті HR CAMP. Якщо ви хочете відвідати подію з колегами, то можете скористатися спеціальними тарифами для команд.

Також ви можете долучитися до конференції в форматі online, щоб не пропустити головне, навіть якщо не матимете можливості бути присутніми.

Подія не лише сприяє професійному зростанню окремих HR-фахівців, а й безпосередньо впливає на розвиток HR-спільноти та сфери працевлаштування.

HR CAMP — це ваша можливість поглянути на свою роботу ширше та зробити внесок у формування справедливого, прозорого, безбар’єрного та стабільного ринку праці України.

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