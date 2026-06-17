Лидеры стран Большой семерки (G7) подтвердили намерение усилить военную поддержку Украины, в частности путем передачи дополнительных систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков и дальнобойного вооружения.

Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита G7, обнародованном после встречи лидеров.

Заявление G7 о поддержке Украины

В документе подчеркивается, что государства Большой семерки остаются едиными в поддержке Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Также лидеры выразили солидарность с украинцами, которые продолжают страдать от российских атак на гражданскую инфраструктуру и объекты культурного наследия.

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Участники саммита отметили стойкость украинского общества и достижения Сил обороны на фронте, заявив о появлении нового импульса в поддержке Украины.

Для укрепления обороноспособности страны партнеры договорились увеличить поставки средств ПВО, дополнительных оборонных систем и боеприпасов к ним, а также вооружения дальнего поражения. Отдельно будет рассматриваться возможность предоставления лицензий для расширения производства вооружения непосредственно на территории Украины.

Помимо военной помощи, страны G7 пообещали усилить поддержку украинской энергетики в преддверии нового отопительного сезона. Союзники намерены помочь Украине укрепить энергетическую устойчивость и пережить предстоящую зиму в условиях российских атак на энергосистему.

Кроме того, лидеры Большой семерки заявили о готовности усилить экономическое давление на Россию. В частности, речь идет о новых ограничениях в отношении нефтяного и газового секторов РФ, которые должны ослабить финансовые возможности Кремля для продолжения войны.

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