ПВО, дальнобойное оружие и санкции против РФ: о чем договорились страны G7 по Украине
- Большая семерка подтвердила непоколебимую поддержку Украины.
- Союзники увеличат поставки систем ПВО и ракет-перехватчиков.
- Украина получит больше дальнобойного вооружения.
Лидеры стран Большой семерки (G7) подтвердили намерение усилить военную поддержку Украины, в частности путем передачи дополнительных систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков и дальнобойного вооружения.
Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита G7, обнародованном после встречи лидеров.
Заявление G7 о поддержке Украины
В документе подчеркивается, что государства Большой семерки остаются едиными в поддержке Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Также лидеры выразили солидарность с украинцами, которые продолжают страдать от российских атак на гражданскую инфраструктуру и объекты культурного наследия.
Участники саммита отметили стойкость украинского общества и достижения Сил обороны на фронте, заявив о появлении нового импульса в поддержке Украины.
Для укрепления обороноспособности страны партнеры договорились увеличить поставки средств ПВО, дополнительных оборонных систем и боеприпасов к ним, а также вооружения дальнего поражения. Отдельно будет рассматриваться возможность предоставления лицензий для расширения производства вооружения непосредственно на территории Украины.
Помимо военной помощи, страны G7 пообещали усилить поддержку украинской энергетики в преддверии нового отопительного сезона. Союзники намерены помочь Украине укрепить энергетическую устойчивость и пережить предстоящую зиму в условиях российских атак на энергосистему.
Кроме того, лидеры Большой семерки заявили о готовности усилить экономическое давление на Россию. В частности, речь идет о новых ограничениях в отношении нефтяного и газового секторов РФ, которые должны ослабить финансовые возможности Кремля для продолжения войны.