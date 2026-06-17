Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня может состояться еще одна встреча с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил журналистам в кулуарах саммита G7.

Встреча Зеленского с Трампом

— Я думаю, завтра мы еще встретимся с президентом (Дональдом Трампом, — Ред.). Наши команды в течение суток проведут встречи на разных уровнях. Предстоит много важных технических встреч, — сказал Зеленский.

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Ранее Зеленский сообщил, что в кулуарах саммита Большой семерки отдельно провел переговоры с Трампом. Тогда президенты обсудили вопрос о предоставлении Украине лицензий на производство противоракетных ракет. По словам Зеленского, стороны договорились о дальнейшей работе групп экспертов в этом направлении.

Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах первой встречи в формате G7 в кулуарах саммита во Франции. По его словам, приоритетами для Украины остаются: увеличение количества ракет противовоздушной обороны и предоставление лицензий на их производство, пакет мер поддержки на зиму и усиление давления на Россию.

Также в кулуарах саммита Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили дальнейшее укрепление нашей ПВО, ситуацию на фронте и результаты украинских дальнобойных ударов по целям в России.

Напомним, утром 16 июня Зеленский прибыл на место проведения саммита Большой семерки (G7) в городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера во Франции и провел короткую встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Источник : Суспільне

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