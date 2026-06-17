Лідери країн Великої сімки (G7) підтвердили намір наростити військову підтримку України, зокрема шляхом передачі додаткових систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів і далекобійного озброєння.

Про це йдеться у спільній заяві учасників саміту G7, оприлюдненій після зустрічі лідерів.

Заява G7 про підтримку України

У документі наголошується, що держави Великої сімки залишаються єдиними у підтримці України, її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Також лідери висловили солідарність з українцями, які продовжують потерпати від російських атак на цивільну інфраструктуру та об’єкти культурної спадщини.

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Учасники саміту відзначили стійкість українського суспільства та досягнення Сил оборони на фронті, заявивши про появу нового імпульсу у підтримці України.

Для зміцнення обороноздатності країни партнери домовилися збільшити постачання засобів ППО, додаткових оборонних систем і боєприпасів до них, а також озброєння дальнього ураження. Окремо розглядатиметься можливість надання ліцензій для розширення виробництва озброєння безпосередньо на території України.

Крім військової допомоги, країни G7 пообіцяли посилити підтримку української енергетики напередодні нового опалювального сезону. Союзники мають намір допомогти Україні зміцнити енергетичну стійкість та пройти наступну зиму в умовах російських атак на енергосистему.

Також лідери Великої сімки заявили про готовність посилити економічний тиск на Росію. Зокрема, йдеться про нові обмеження щодо нафтового та газового секторів РФ, які мають послабити фінансові можливості Кремля для продовження війни.

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