Вечером 16 июня и ночью 17 июня российские оккупанты атаковали территорию Украины 119 ударными беспилотниками типов Шахед, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» со следующих направлений: Брянска, Курска, Миллерово, Орела и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 17 июня

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 97 вражеских дронов типов Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 вражеских беспилотников в 11 точках, а также падение обломков сбитых дронов в шести точках.

Военные предупреждают, что по состоянию на утро 17 июня в воздушном пространстве Украины фиксируется несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 575-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Источник : Воздушные силы ВСУ

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