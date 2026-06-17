Тариф на свет в июле: сколько будут платить украинцы
- В июле 2026 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине останется без изменений — 4,32 грн за кВт·ч.
- Льготный тариф для домохозяйств с электроотоплением после завершения отопительного сезона не действует, поэтому все бытовые потребители будут платить по единой цене.
- Снизить расходы можно благодаря двухзонному счетчику, ведь с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле — 2,16 грн за кВт·ч.
В июле тариф на электроэнергию для украинцев останется без изменений.
Тариф на свет в июле 2026 года
В июле 2026 года бытовые потребители и дальше будут оплачивать электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за кВтч.
Окончательная сумма в платежке будет зависеть от того, сколько электроэнергии потребило домохозяйство за месяц.
После завершения отопительного сезона для потребителей, использующих электроотопление, льготный тариф уже не действует. Ранее для таких домохозяйств первые 2 000 кВтч в месяц оплачивались по тарифу 2,64 грн за кВтч, а весь объем сверх этого лимита — по стандартной цене 4,32 грн за кВтч.
Итак, в июле все бытовые потребители будут платить за электроэнергию по единому тарифу. Льготные условия для домохозяйств с электроотоплением должны быть возобновлены с началом нового отопительного сезона.
В то же время, отдельные категории граждан и дальше могут пользоваться льготами — от частичной компенсации до полного освобождения от оплаты.
Уменьшить расходы на свет можно благодаря двухзонному счетчику. В ночной период, с 23:00 до 07:00, электроэнергия стоит вдвое дешевле – 2,16 грн за кВтч.
Для перехода на двухзонный учет необходимо обратиться к оператору системы распределения и установить сертифицированный счетчик.
Напомним, что сейчас правительство не планирует повышать тарифы на электроэнергию для населения, учитывая ситуацию в энергосистеме. Тарифы на другие коммунальные услуги остаются на уровне предыдущих месяцев.