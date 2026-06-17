У липні тариф на електроенергію для українців залишиться без змін.

Тариф на світло у липні 2026 року

У липні 2026 року побутові споживачі й надалі оплачуватимуть електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за кВт·год.

Остаточна сума у платіжці залежатиме від того, скільки електроенергії спожило домогосподарство протягом місяця.

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Після завершення опалювального сезону для споживачів, які використовують електроопалення, пільговий тариф уже не діє. Раніше для таких домогосподарств перші 2 000 кВт·год на місяць оплачувалися за тарифом 2,64 грн за кВт·год, а весь обсяг понад цей ліміт — за стандартною ціною 4,32 грн за кВт·год.

Отже, у липні всі побутові споживачі сплачуватимуть за електроенергію за єдиним тарифом. Пільгові умови для домогосподарств з електроопаленням мають відновитися з початком нового опалювального сезону.

Водночас окремі категорії громадян і надалі можуть користуватися пільгами — від часткової компенсації до повного звільнення від оплати.

Зменшити витрати на світло можна завдяки двозонному лічильнику. У нічний період, з 23:00 до 07:00, електроенергія коштує удвічі дешевше — 2,16 грн за кВт·год.

Щоб перейти на двозонний облік, потрібно звернутися до оператора системи розподілу та встановити сертифікований лічильник.

Нагадаємо, що нразі уряд не планує підвищувати тарифи на електроенергію для населення, зважаючи на ситуацію в енергосистемі. Тарифи на інші комунальні послуги також залишаються на рівні попередніх місяців.

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