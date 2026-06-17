В среду, 17 июня, в Никополе Днепропетровской области российский беспилотник атаковал автомобиль передвижного отделения Укрпочты. В результате удара пострадал водитель.

Об этом Укрпочта сообщила в Facebook.

Дрон атаковал автомобиль Укрпочты

По информации компании, вражеский FPV-дрон попал в автомобиль 61-го передвижного отделения в Никополе.

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— Сегодня вражеский FPV-дрон попал в автомобиль 61-го передвижного отделения в Никополе. Это произошло прямо на выезде с точки базирования, — говорится в сообщении.

В результате атаки водитель получил ранение ноги. Сейчас угрозы его жизни нет. Мужчина находится под наблюдением медиков.

Напомним, ранее в результате атаки на автомобиль Укрпочты в Николаевской сельской громаде Сумской области пострадали двое людей.

Ранения получили двое гражданских мужчин — водитель автомобиля Укрпочты и местный житель.

К слову, 15 июня РФ осуществила ракетно-дроновую атаку на Киев. В результате обстрела был уничтожен инновационный терминал Новой почты.

После попадания на территории объекта вспыхнул пожар, который удалось оперативно локализовать.

Фото: Укрпочта

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