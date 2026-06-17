В Никополе россияне атаковали дроном автомобиль Укрпочты, ранен водитель
- В Никополе российский FPV-дрон попал в автомобиль 61-го передвижного отделения Укрпочты.
- В результате атаки водитель получил ранение ноги, угрозы его жизни нет.
В среду, 17 июня, в Никополе Днепропетровской области российский беспилотник атаковал автомобиль передвижного отделения Укрпочты. В результате удара пострадал водитель.
Об этом Укрпочта сообщила в Facebook.
Дрон атаковал автомобиль Укрпочты
По информации компании, вражеский FPV-дрон попал в автомобиль 61-го передвижного отделения в Никополе.
— Сегодня вражеский FPV-дрон попал в автомобиль 61-го передвижного отделения в Никополе. Это произошло прямо на выезде с точки базирования, — говорится в сообщении.
В результате атаки водитель получил ранение ноги. Сейчас угрозы его жизни нет. Мужчина находится под наблюдением медиков.
Напомним, ранее в результате атаки на автомобиль Укрпочты в Николаевской сельской громаде Сумской области пострадали двое людей.
Ранения получили двое гражданских мужчин — водитель автомобиля Укрпочты и местный житель.
К слову, 15 июня РФ осуществила ракетно-дроновую атаку на Киев. В результате обстрела был уничтожен инновационный терминал Новой почты.
После попадания на территории объекта вспыхнул пожар, который удалось оперативно локализовать.
Фото: Укрпочта