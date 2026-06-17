У Нікополі росіяни атакували дроном автомобіль Укрпошти, поранено водія
- У Нікополі російський FPV-дрон влучив в автомобіль 61-го пересувного відділення Укрпошти.
- Унаслідок атаки водій дістав поранення ноги, загрози його життю немає.
У середу, 17 червня, у Нікополі Дніпропетровської області російський безпілотник атакував автомобіль пересувного відділення Укрпошти. Унаслідок удару постраждав водій.
Про це Укрпошта повідомляє у Facebook.
Дрон атакував автомобіль Укрпошти
За інформацією компанії, ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль 61-го пересувного відділення в Нікополі.
— Сьогодні ворожий FPV-дрон поцілив в автівку 61-го пересувного відділення в Нікополі. Це сталося прямо на виїзді з точки базування, — йдеться у повідомленні.
У результаті атаки водій отримав поранення ноги. Наразі загрози його життю немає. Чоловік перебуває під наглядом медиків.
Нагадаємо, раніше внаслідок атаки на автомобіль Укрпошти в Миколаївській сільській громаді Сумської області постраждали двоє людей.
Поранення дістали двоє цивільних чоловіків — водій автомобіля Укрпошти та місцевий житель.
До слова, 15 червня РФ здійснила ракетно-дронову атаку на Київ. Унаслідок обстрілу було знищено інноваційний термінал Нової пошти.
Після влучання на території об’єкта спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно локалізувати.
Фото: Укрпошта