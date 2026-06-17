У середу, 17 червня, у Нікополі Дніпропетровської області російський безпілотник атакував автомобіль пересувного відділення Укрпошти. Унаслідок удару постраждав водій.

Про це Укрпошта повідомляє у Facebook.

Дрон атакував автомобіль Укрпошти

За інформацією компанії, ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль 61-го пересувного відділення в Нікополі.

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— Сьогодні ворожий FPV-дрон поцілив в автівку 61-го пересувного відділення в Нікополі. Це сталося прямо на виїзді з точки базування, — йдеться у повідомленні.

У результаті атаки водій отримав поранення ноги. Наразі загрози його життю немає. Чоловік перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, раніше внаслідок атаки на автомобіль Укрпошти в Миколаївській сільській громаді Сумської області постраждали двоє людей.

Поранення дістали двоє цивільних чоловіків — водій автомобіля Укрпошти та місцевий житель.

До слова, 15 червня РФ здійснила ракетно-дронову атаку на Київ. Унаслідок обстрілу було знищено інноваційний термінал Нової пошти.

Після влучання на території об’єкта спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно локалізувати.

Фото: Укрпошта

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