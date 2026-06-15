В результате ракетно-дроновой атаки на Киев 15 июня был уничтожен инновационный терминал Новой почты — один из ключевых логистических объектов компании.

Об этом сообщили в пресслужбе Новой почты.

Взрывы в Киеве 15 июня: уничтожен терминал Новой почты

В результате взрывов в Киеве 15 июня был уничтожен терминал Новой почты.

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По данным компании, после попадания на территории объекта возник пожар, который удалось оперативно локализовать.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, которые оценивают масштабы нанесенного ущерба.

В компании подчеркнули, что речь идет об очередном ударе России по гражданской логистической инфраструктуре Украины.

— Киевский инновационный терминал является одним из основных сортировочных объектов компании и первым инновационным терминалом Новой почты. В результате атаки уничтожена часть здания терминала, сортировочное оборудование и часть находившихся на территории объекта грузов — говорится в сообщении.

Несмотря на разрушение, работа почтового оператора продолжается.

Для обеспечения непрерывной доставки уже задействованы резервные логистические маршруты и мощности.

В компании заверили, что доставка отправок осуществляется в штатном режиме без существенных изменений для клиентов.

Также Новая почта сообщила, что компенсирует потери клиентам, чьи отправки были уничтожены или повреждены в результате атаки.

В ближайшее время представители компании свяжутся с получателями для уточнения деталей возмещения.

Актуальную информацию о статусе отправлений клиенты могут проверять через мобильное приложение или на официальном сайте компании.

Напомним, в результате атаки на Киев 15 июня повреждено здание Высшего антикоррупционного суда.

В помещении выбиты окна.

Несмотря на разрушение, ВАКС продолжает работать в штатном режиме.

В пресс-службе ведомства отметили, что все запланированные судебные заседания должны состояться в соответствии с утвержденным графиком.

В случае изменений в режиме работы или расписании заседаний дополнительная информация будет обнародована отдельно.

Фото: Новая пошта

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