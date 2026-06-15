РФ уничтожила первый инновационный терминал Новой почты в Киеве
- В Киеве в результате российской атаки уничтожен первый инновационный терминал Новой почты.
- Новая почта задействовала резервные логистические маршруты для непрерывной доставки.
В результате ракетно-дроновой атаки на Киев 15 июня был уничтожен инновационный терминал Новой почты — один из ключевых логистических объектов компании.
Об этом сообщили в пресслужбе Новой почты.
Взрывы в Киеве 15 июня: уничтожен терминал Новой почты
В результате взрывов в Киеве 15 июня был уничтожен терминал Новой почты.
По данным компании, после попадания на территории объекта возник пожар, который удалось оперативно локализовать.
Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, которые оценивают масштабы нанесенного ущерба.
В компании подчеркнули, что речь идет об очередном ударе России по гражданской логистической инфраструктуре Украины.
— Киевский инновационный терминал является одним из основных сортировочных объектов компании и первым инновационным терминалом Новой почты. В результате атаки уничтожена часть здания терминала, сортировочное оборудование и часть находившихся на территории объекта грузов — говорится в сообщении.
Несмотря на разрушение, работа почтового оператора продолжается.
Для обеспечения непрерывной доставки уже задействованы резервные логистические маршруты и мощности.
В компании заверили, что доставка отправок осуществляется в штатном режиме без существенных изменений для клиентов.
Также Новая почта сообщила, что компенсирует потери клиентам, чьи отправки были уничтожены или повреждены в результате атаки.
В ближайшее время представители компании свяжутся с получателями для уточнения деталей возмещения.
Актуальную информацию о статусе отправлений клиенты могут проверять через мобильное приложение или на официальном сайте компании.
Напомним, в результате атаки на Киев 15 июня повреждено здание Высшего антикоррупционного суда.
В помещении выбиты окна.
Несмотря на разрушение, ВАКС продолжает работать в штатном режиме.
В пресс-службе ведомства отметили, что все запланированные судебные заседания должны состояться в соответствии с утвержденным графиком.
В случае изменений в режиме работы или расписании заседаний дополнительная информация будет обнародована отдельно.
Фото: Новая пошта