Июль считается периодом отпусков, поездок и летнего отдыха. Также в этом месяце в Украине отмечают один из государственных праздников, а именно День Украинской Государственности.

Будут ли дополнительные выходные в июле 2026 года в Украине читайте в нашем материале.

Будут ли дополнительные выходные в июле из-за государственных праздников

В 2026 году День Украинской Государственности выпадает на 15 июля. В обычных условиях этот день стал бы дополнительным нерабочим днем ​​для работников. Однако из-за военного положения праздничные и нерабочие дни не означают дополнительных выходных.

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День Украинской Государственности внесен в список государственных праздников Украины. Его установили соответствующим указом президента, а затем закрепили в законодательстве как государственный праздник.

День Украинской Государственности впервые был отмечен в 2022 году. Праздник ввел президент Владимир Зеленский указом №423/2021 от 24 августа 2021 года, в день, когда в Украине отмечали 30-летие независимости.

Идея ввести отдельный день, посвященный украинской государственности, появилась раньше. Еще в 2018 году представители общественности и политики выступали с такой инициативой, отмечая необходимость отмечать не только провозглашение независимости, но и многовековую историю украинской государственности.

После введения праздника его дату определили на 15 июля. Символично, что это день чествования князя Владимира Великого. Впоследствии Верховная Рада закрепила этот день в законодательстве как государственный праздник.

Впрочем, во время военного положения в Украине действуют специальные правила организации трудовых отношений. В соответствии с законом Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, нормы Кодекса законов о труде в отношении праздничных и нерабочих дней не применяются.

Это означает, что 15 июля 2026 года не будет дополнительным выходным днем ​​в июле. Для большинства работников этот день остается рабочим, если работодатель не примет другое решение.

Сколько выходных будет в июле 2026 года

В июле 2026 будет 31 календарный день. Из них 23 дня приходятся на рабочие, а 8 на выходные, то есть на субботы и воскресенья.

Так что дополнительных выходных в июле 2026 года через государственный праздник не будет. График работы останется обычным, а переноса рабочих дней через День Украинской Государственности не предусмотрено.

Несмотря на то, что закон не обязывает работодателей давать выходной 15 июля, они могут самостоятельно определять график работы. При необходимости предприятие может установить дополнительный выходной в июле 2026 для своих работников, если это предусмотрено внутренними указами.

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