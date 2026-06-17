Липень вважають періодом відпусток, поїздок та літнього відпочинку. Також у цьому місяці в Україні відзначають одне з державних свят, а саме День Української Державності.

Чи будуть додаткові вихідні у липні 2026 року в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Чи будуть додаткові вихідні у липні через державні свята

У 2026 році День Української Державності припадає на 15 липня. За звичайних умов цей день був би додатковим неробочим днем для працівників. Однак через дію воєнного стану святкові та неробочі дні не означають додаткових вихідних.

Зараз дивляться

День Української Державності внесений до переліку державних свят України. Його встановили відповідним указом президента, а згодом закріпили у законодавстві як державне свято.

День Української Державності вперше відзначили у 2022 році. Свято запровадив президент Володимир Зеленський указом №423/2021 від 24 серпня 2021 року, у день, коли в Україні відзначали 30-річчя незалежності.

Ідея започаткувати окремий день, присвячений українській державності, з’явилася раніше. Ще у 2018 році представники громадськості та політики виступали з такою ініціативою, наголошуючи на необхідності відзначати не лише проголошення незалежності, а й багатовікову історію української державності.

Після запровадження свята його дату визначили на 15 липня. Символічно, що це день вшанування князя Володимира Великого. Згодом Верховна Рада закріпила цей день у законодавстві як державне свято.

Втім, під час воєнного стану в Україні діють спеціальні правила щодо організації трудових відносин. Відповідно до закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, норми Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів не застосовуються.

Це означає, що 15 липня 2026 року не буде додатковим вихідним днем у липні. Для більшості працівників цей день залишиться робочим, якщо роботодавець не ухвалить інше рішення.

Скільки вихідних буде у липні 2026 року

У липні 2026 року буде 31 календарний день. Із них 23 дні припадають на робочі, а 8 на вихідні, тобто на суботи та неділі.

Отже додаткових вихідних у липні 2026 року через державне свято не буде. Графік роботи залишиться звичайним, а перенесення робочих днів через День Української Державності не передбачено.

Попри те, що закон не зобов’язує роботодавців давати вихідний 15 липня, вони можуть самостійно визначати графік роботи. За потреби підприємство може встановити додатковий вихідний у липні 2026 року для своїх працівників, якщо це передбачено внутрішніми указами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.