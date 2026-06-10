Верховна Рада 10 червня ухвалила зміни у закон України про державний бюджет на 2026 рік. Вони передбачають збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 1,56 трлн грн.

Закон України про державний бюджет на 2026 рік: які зміни ухвалили

За новий держбюджет проголосували 242 народні депутати.

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, після внесення змін загальні видатки на безпеку та оборону сягнуть рекордних 4,4 трлн грн. Із них 2,3 трлн грн спрямують на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн грн – на грошове забезпечення військовослужбовців.

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Додатковий ресурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу за програмою Ukraine Support Loan. У 2026 році Україна має отримати €45 млрд, з яких €31,8 млрд спрямують на оборону, а €13,2 млрд – на бюджетну підтримку та покриття дефіциту.

У Міністерстві фінансів уточнили, що зміни до бюджету пов’язані саме з надходженням коштів від ЄС і спрямовані на зміцнення обороноздатності держави. Загалом доходи держбюджету зростуть на 2,291 трлн грн, а дефіцит скоротиться на 651,5 млрд грн – до 12,1% ВВП.

Крім оборонних витрат, закон передбачає 40 млрд грн на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів для захисту критичної інфраструктури та підготовки до опалювального сезону. Також резервний фонд збільшать на 37,2 млрд грн, а додатково 559,1 млн грн спрямують на потреби енергетичного сектору.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що Україна отримала сьомий транш фінансування від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

Загальний обсяг траншу становить €2,8 млрд, до держбюджету фактично надійшло €2,6 млрд.

Попередній, шостий транш за цією програмою Україна отримала у грудні 2025 року — тоді обсяг фінансування становив близько €2,3 млрд.

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