Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу за механізмом Ukraine Facility.

Про надходження коштів повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Україна отримала сьомий транш від ЄС: що відомо

Європейський Союз перерахував Україні сьомий транш фінансування в межах програми Ukraine Facility загальним обсягом €2,8 млрд.

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З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування фактичне надходження до державного бюджету становило €2,6 млрд. Загальний обсяг підтримки вже перевищив €29,4 млрд.

— Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб, – зазначила Свириденко.

Прем’єр-мінітерка наголосила, що це вже сьоме фінансування, яке Україна отримує за програмою Ukraine Facility.

На цьому етапі держава виконала 11 індикаторів Плану України. Йдеться про зміни у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права.

Крім цього, частину умов, передбачених для наступних етапів фінансування, Україна виконала достроково.

За словами прем’єр-міністерки, саме завдяки цьому країна вперше отримає додаткову компенсацію за випереджальне виконання реформ.

Станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів Плану України. Ще 65 перебувають на різних етапах реалізації.

Ukraine Facility – програма фінансової підтримки України від ЄС на €50 млрд у 2024-2027 роках, які спрямовуються на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.

Нагадаємо, попередній, шостий транш за цією програмою Україна отримала у грудні 2025 року — тоді обсяг фінансування становив близько €2,3 млрд.

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