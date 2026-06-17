У четвер, 18 червня, Верховна Рада збереться на засідання для розблокування законопроєкту №15224 про зміни до держбюджету-2026 задля фінансування армії.

Про це у своєму Telegram-каналі написав очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Рекордне фінансування армії: що відомо

– Верховна Рада збереться на засідання у четвер, 18 червня, щоб розблокувати законопроєкт про фінансування армії, який заблокувала фракція Європейська солідарність. Засідання відбудеться на прохання міністра оборони України Михайла Федорова, – повідомив Арахамія.

Він опублікував звернення міністра Федорова до очільника ВР Руслана Стефанчука.

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У документі йдеться, зокрема, що народні депутати зареєстрували сім проєктів постанов про скасування результатів голосування:

№15224-П;

№15224-П1;

№15224-П2;

№15224-П3;

№15224-П4;

№15224-П5;

№15224-П6.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15224 про зміни до державного бюджету, які передбачають суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони за рахунок масштабної підтримки Європейського Союзу.

10 червня ВР ухвалила в цілому зміни до державного бюджету-2026. Вони були спрямовані насамперед на збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.

За цей закон проголосували 242 народні депутати. Зміни передбачають, що доходи держбюджету-2026 зростуть на 2 трлн 291 млрд грн (з урахуванням проєкту змін доходи становитимуть майже 5 трлн 196 млрд грн) завдяки трьом джерелам:

фінансовій підтримці ЄС (механізм посиленого співробітництва) – 2 трлн 221 млрд грн;

додатковим надходженням у межах виконання Плану України (реалізація ініціативи ЄС Ukraine Facility) – 47,7 млрд грн;

збільшенню надходжень від ПДФО за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових – 22,6 млрд гривень.

8 червня стало відомо, що Україна отримала сьомий транш фінансування від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

Загальний обсяг траншу становить €2,8 млрд, із яких до державного бюджету фактично надійшло €2,6 млрд.

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