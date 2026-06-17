Законопроєкт про зміни до бюджету-2026 заблоковано: Рада збереться на засідання
- Рада 18 червня розгляне скасування семи постанов, що блокують закон про оборонне фінансування.
- Йдеться про рекордні 1,56 трлн грн видатків на сектор безпеки та оборони.
У четвер, 18 червня, Верховна Рада збереться на засідання для розблокування законопроєкту №15224 про зміни до держбюджету-2026 задля фінансування армії.
Про це у своєму Telegram-каналі написав очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія.
Рекордне фінансування армії: що відомо
– Верховна Рада збереться на засідання у четвер, 18 червня, щоб розблокувати законопроєкт про фінансування армії, який заблокувала фракція Європейська солідарність. Засідання відбудеться на прохання міністра оборони України Михайла Федорова, – повідомив Арахамія.
Він опублікував звернення міністра Федорова до очільника ВР Руслана Стефанчука.
У документі йдеться, зокрема, що народні депутати зареєстрували сім проєктів постанов про скасування результатів голосування:
- №15224-П;
- №15224-П1;
- №15224-П2;
- №15224-П3;
- №15224-П4;
- №15224-П5;
- №15224-П6.
Нагадаємо, у травні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15224 про зміни до державного бюджету, які передбачають суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони за рахунок масштабної підтримки Європейського Союзу.
10 червня ВР ухвалила в цілому зміни до державного бюджету-2026. Вони були спрямовані насамперед на збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.
За цей закон проголосували 242 народні депутати. Зміни передбачають, що доходи держбюджету-2026 зростуть на 2 трлн 291 млрд грн (з урахуванням проєкту змін доходи становитимуть майже 5 трлн 196 млрд грн) завдяки трьом джерелам:
- фінансовій підтримці ЄС (механізм посиленого співробітництва) – 2 трлн 221 млрд грн;
- додатковим надходженням у межах виконання Плану України (реалізація ініціативи ЄС Ukraine Facility) – 47,7 млрд грн;
- збільшенню надходжень від ПДФО за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових – 22,6 млрд гривень.
8 червня стало відомо, що Україна отримала сьомий транш фінансування від ЄС у межах програми Ukraine Facility.
Загальний обсяг траншу становить €2,8 млрд, із яких до державного бюджету фактично надійшло €2,6 млрд.