Дополнительные 1,56 трлн грн на оборону: Кабмин подготовил изменения в госбюджет Украины
- Правительство после согласования кредита ЕС на €90 млрд подготовило изменения в госбюджет для Украины.
- Благодаря международной поддержке, доходы госбюджета планируют увеличить более чем на 2,2 трлн грн, из которых 1,56 трлн грн направят на сектор обороны и безопасности.
- Первый транш европейского финансирования Украина ожидает получить уже в июне.
Кабмин подготовил изменения в Государственный бюджет-2026 для усиления сектора безопасности и обороны, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Изменения в государственный бюджет
Правительство подготовило изменения в государственный бюджет после согласования займа ЕС на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.
— В этом году ожидаем 45 млрд евро поддержки, из которых 31,8 млрд евро на оборону и безопасность государства, еще 13,2 млрд евро — на покрытие дефицита бюджета. Первый транш уже в июне, — сообщила Юлия Свириденко.
В целом доходы государственного бюджета вырастут более чем на 2,2 трлн грн — прежде всего благодаря международной поддержке и дополнительным поступлениям в рамках выполнения Плана Украины.
Дополнительные 1,56 трлн грн для сектора безопасности и обороны распределятся следующим образом:
- 174,3 млрд грн — на денежное обеспечение военнослужащих;
- 1,37 трлн грн — на развитие вооружения и военной техники;
- 14,6 млрд грн – резерв для сектора безопасности и обороны.
Отдельно, правительство планирует увеличить финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса, модернизации техники и производства собственного вооружения.
Кроме того, 40 млрд грн направят на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и общин, в частности, на подготовку к осенне-зимнему периоду, защиту энергетики и поддержку критической инфраструктуры.
К тому же резервный фонд планируют увеличить еще на 40 млрд грн для оперативного реагирования на вызовы военного времени.