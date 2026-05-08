Кабмин подготовил изменения в Государственный бюджет-2026 для усиления сектора безопасности и обороны, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство подготовило изменения в государственный бюджет после согласования займа ЕС на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

— В этом году ожидаем 45 млрд евро поддержки, из которых 31,8 млрд евро на оборону и безопасность государства, еще 13,2 млрд евро — на покрытие дефицита бюджета. Первый транш уже в июне, — сообщила Юлия Свириденко.

В целом доходы государственного бюджета вырастут более чем на 2,2 трлн грн — прежде всего благодаря международной поддержке и дополнительным поступлениям в рамках выполнения Плана Украины.

Дополнительные 1,56 трлн грн для сектора безопасности и обороны распределятся следующим образом:

174,3 млрд грн — на денежное обеспечение военнослужащих;

1,37 трлн грн — на развитие вооружения и военной техники;

14,6 млрд грн – резерв для сектора безопасности и обороны.

Отдельно, правительство планирует увеличить финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса, модернизации техники и производства собственного вооружения.

Кроме того, 40 млрд грн направят на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и общин, в частности, на подготовку к осенне-зимнему периоду, защиту энергетики и поддержку критической инфраструктуры.

К тому же резервный фонд планируют увеличить еще на 40 млрд грн для оперативного реагирования на вызовы военного времени.

