Уряд Нідерландів оголосив про новий пакет військової підтримки для України на суму €500 млн. Половину коштів спрямують на закупівлю безпілотників, а решту — на придбання американського озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони та ракет для протидії російським балістичним атакам.

Про це повідомили Міністерство оборони України та Міністерство оборони Нідерландів після зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшильгоз-Зегеріус у Гаазі.

Нідерланди виділяють Україні €500 млн

Згідно з рішенням нідерландського уряду, €250 млн підуть на розвиток дронових спроможностей України. Кошти використають для закупівлі безпілотників у підприємств оборонної промисловості Нідерландів.

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Ще €250 млн Амстердам внесе до американської ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — механізму, через який для України закуповують озброєння у США відповідно до найнагальніших потреб української армії. Частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони та закупівлю ракет для боротьби з російськими балістичними загрозами.

За словами Ділан Єшильгоз-Зегеріус, нідерландські виробники безпілотників належать до найбільш інноваційних у Європі, а їхня продукція вже довела свою ефективність на полі бою в Україні.

Вона наголосила, що підтримка України одночасно сприяє безпеці самих Нідерландів, розвитку національної економіки та зміцненню власних збройних сил, які отримують цінний досвід завдяки співпраці з українськими військовими.

У Гаазі також було підписано Лист про наміри щодо співробітництва у сфері оборонних інновацій. Документ передбачає поглиблення партнерства між країнами у розробці нових технологій, обміні досвідом, наукових дослідженнях та створенні сучасних оборонних рішень.

Під час візиту українська делегація відвідала нідерландську дослідницьку організацію TNO та провела переговори з представниками місцевих інноваційних компаній. Сторони обговорили можливості розширення співпраці у сфері оборонних технологій та прискорення впровадження нових розробок на полі бою.

У Міноборони Нідерландів зазначили, що загальний внесок країни до американської програми PURL вже досяг €1 млрд. Водночас у Гаазі наголошують, що співпраця з Україною має взаємовигідний характер, адже дозволяє не лише підтримувати українську оборону, а й отримувати практичний досвід використання новітніх технологій у сучасній війні.

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