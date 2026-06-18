Україна разом із європейськими партнерами робить перший крок до створення майбутньої європейської антибалістичної системи. Відповідна робота розпочинається під час зустрічей у Брюсселі за участю представників України, Німеччини та інших держав-партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Антибалістична система ЄС

За його словами, запланована важлива подія, під час якої німецька сторона та українські фахівці обміняються напрацюваннями для запуску проєкту нової системи захисту від балістичних загроз.

Зараз дивляться

— Сьогодні у нас повинна бути дуже важлива подія, коли німецькі представники зможуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно, а ми поділимося тим, що їм потрібно для того, щоб зробити перший крок до майбутньої антибалістичної системи, — сказав президент.

Зеленський наголосив, що саме Україна ініціювала створення такого напряму співпраці. За його словами, реалізація проєкту потребуватиме кооперації між державами, оборонними компаніями та політичним керівництвом країн-партнерів.

Тема посилення протиповітряної оборони також стане однією з ключових під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке відкриється в Брюсселі.

Президент повідомив, що напередодні вже провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Серед основних питань порядку денного — додаткові системи ППО, комплекси Patriot і ракети для протидії балістичним загрозам.

За словами Зеленського, наразі від дев’яти до одинадцяти країн підтримують нові пакети допомоги в межах ініціативи PURL. Україна розраховує отримати суттєве посилення оборонних спроможностей завдяки рішенню партнерів.

Раніше Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Трампом можливість отримання американських ліцензій на виробництво антибалістичних ракет.

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