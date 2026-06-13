В ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем нанесли серию ударов по военным объектам противника в оперативной глубине на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ и командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

СБС атаковали полигон Восточный: что известно

Одной из ключевых целей операции стал полигон Восточный вблизи населенного пункта Новопетровка на временно оккупированной территории Запорожской области.

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По данным Сил беспилотных систем, именно здесь враг проводил подготовку личного состава и размещал живую силу подразделений, участвующих в боевых действиях против Украины на Гуляйпольском отрезке.

По информации военных, на полигоне размещались:

1466 мотострелковый полк 5 армии РФ;

40 отдельная бригада морской пехоты 36 армии РФ (камчатская бригада);

1461 полк 36 армии — бурятский полк территориальных войск РФ.

Командующий СБС Роберт Бровди отдельно отметил, что камчатская 40 отдельная бригада морской пехоты более года участвовала в штурмах Угледара и понесла значительные потери во время боев.

Также он обратил внимание на 1466 полк 5 армии РФ, который, по его словам, комплектовался преимущественно новобранцами из Приморского края. Командующий СБС добавил, что это подразделение ранее упоминалось в контексте событий 2023 года в Запорожской области после принуждения военных к штурмовым действиям.

Какие еще цели поразили во время ночной операции

Кроме полигона Восточный, украинские военные сообщили о поражении еще ряда объектов противника.

В районе населенного пункта Вершина Вторая Запорожской области операторы 1 отдельного центра СБС заявили о поражении зенитно-ракетного комплекса Тор-М2.

В Новопетровке Запорожской области также сообщили о поражении установки ЗУ-23.

Кроме того, операторы 413 отдельного полка СБС Рейд поразили расчет переносного зенитного ракетного комплекса противника.

Отдельные удары были направлены по инфраструктуре российских подразделений беспилотных систем.

В районе Новоандреевки Донецкой области операторы СБС поразили пункт управления БпЛА противника.

Еще один удар был нанесен по пункту временной дислокации подразделения БпЛА в районе Должанска Луганской области.

В Силах беспилотных систем отметили, что системное поражение мест подготовки и размещения личного состава, средств противовоздушной обороны, пунктов управления и подразделений БпЛА должно снижать способность противника пополнять потери, организовывать управление и поддерживать активность на направлениях фронта.

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