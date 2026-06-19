Російські війська намагаються просуватися невеликими штурмовими групами, шукати слабкі місця в обороні та нарощувати інтенсивність атак на фронті в Україні. Вони мають перевагу в живій силі та не рахуються з втратами, але Сили оборони своєчасно виявляють наміри РФ та ведуть активну оборону.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після того, як відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.

Сирський про спроби РФ нарощувати атаки на фронті

Олександр Сирський розповів, що заслухав командирів бригад та прикордонного загону про ситуацію, дії російської армії та стан забезпечення українських підрозділів. За результатами роботи ухвалив необхідні рішення та віддав відповідні вказівки.

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Окрему увагу головнокомандувач ЗСУ приділив ситуації на Костянтинівському напрямку.

За словами Сирського, він заслухав доповідь командира 19 армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна про оперативну обстановку на напрямку та безпосередньо в районі міста.

Вони проаналізували дії російських військ, заплановані наміри та можливі сценарії подальшого розвитку ситуації.

Як стверджує Сирський, армія РФ продовжує чинити постійний тиск, маючи перевагу в живій силі та не рахуючись із втратами.

Він пояснив, що війська РФ намагаються просуватися невеликими штурмовими групами, шукати слабкі місця в обороні та нарощувати інтенсивність атак.

Проте Сили оборони України своєчасно виявляють ці наміри, ведуть активну оборону та завдають Росії відчутних втрат, сказав головнокомандувач ЗСУ.

Сирський нагородив пілотів безпілотних авіаційних систем 3 прикордонного загону за ефективну бойову роботу та вагомий внесок у ліквідацію російських окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ подякував військовослужбовцям 19 армійського корпусу за професіоналізм, витримку та щоденну важку працю, а воїнам 56 окремої мотопіхотної бригади та 156 окремої механізованої бригади за стійкість, мужність і самовіддане виконання бойових завдань.

Окремо Сирський відзначив військовослужбовців 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, які вже понад два роки стоять на обороні міста Часів Яр, подякувавши за стійкість та мужність.

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