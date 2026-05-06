В Днепре 6 мая сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили Фактам ICTV источники в СБУ.

В сети также появились видео, на которых видна работа силовиков и задержания возле здания.

На данный момент официальные подробности о причинах обысков и возможных подозрениях не разглашаются.

Более подробная информация появится на странице Днепропетровского управления СБУ.

Напомним, в Житомирской области сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили и задержали главу областного ТЦК, который вымогал деньги у местного предпринимателя в обмен на то, чтобы его работников не мобилизовали.

К слову, в Днепре местный житель открыл огонь по группе оповещения во время проведения мероприятий территориального центра комплектования.

В результате стрельбы ранения получили двое представителей ТЦК.

