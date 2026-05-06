Сотрудники СБУ пришли с обысками в ТЦК в Днепре — источники
В Днепре 6 мая сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщили Фактам ICTV источники в СБУ.
В сети также появились видео, на которых видна работа силовиков и задержания возле здания.
На данный момент официальные подробности о причинах обысков и возможных подозрениях не разглашаются.
Более подробная информация появится на странице Днепропетровского управления СБУ.
Напомним, в Житомирской области сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили и задержали главу областного ТЦК, который вымогал деньги у местного предпринимателя в обмен на то, чтобы его работников не мобилизовали.
К слову, в Днепре местный житель открыл огонь по группе оповещения во время проведения мероприятий территориального центра комплектования.
В результате стрельбы ранения получили двое представителей ТЦК.