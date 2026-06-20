Кирило Буданов відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею, яким його нагородили торік.

Про своє рішення керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив у публічній заяві.

Буданов відмовився від польського ордена: що відомо

У своїй заяві Буданов назвав рішення польської сторони недружнім актом щодо українського народу та заявив, що воно може бути використане Росією у власних інтересах.

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— Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн, — зазначив він.

Керівник ОП наголосив, що між Україною та Польщею існують складні історичні сторінки, однак це не повинно ставати приводом для політичних спекуляцій.

За його словами, Україна не вказує іншим народам, як трактувати власну історію, але залишає за собою право на власну історичну пам’ять і гідність.

Окремо Буданов поставив під сумнів аргументи про історичну справедливість рішення Варшави та зауважив, що ордена Білого Орла досі не був позбавлений італійський диктатор Беніто Муссоліні.

Також він заявив, що Україна продовжить захищати Європу та виступає за партнерство із союзниками на засадах взаємної поваги.

— Я не можу лишатися осторонь і просто спостерігати за тим, як проти наших громадян безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті, — пояснив Буданов.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький раніше повідомив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

У Варшаві пояснили це рішення дискусією навколо історичної політики після рішення України назвати один із військових підрозділів на честь героїв УПА.

Після цього глава МЗС України Андрій Сибіга також заявив про повернення Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею.

Міністр назвав рішення польської сторони стратегічною помилкою та наголосив, що питання полягає не в нагородах, а у взаємній повазі між державами.

Тепер до них приєднався й Кирило Буданов.

Фото: Кирило Буданов

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