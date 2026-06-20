Посол України в Польщі Василь Боднар повертає Кавалерський хрест ордена За заслуги перед Республікою Польща після рішення польської сторони позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Про своє рішення Василь Боднар повідомив у публічній заяві у Facebook.

Посол України Василь Боднар повертає польський орден: що відомо

У своїй заяві дипломат наголосив, що, попри складний період українсько-польських відносин, продовжує вважати Польщу другом, союзником і партнером України.

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Боднар подякував польському суспільству за підтримку українців після початку повномасштабної війни та зазначив, що ця допомога залишиться частиною спільної пам’яті двох народів.

— Польща для нас — це друзі, союзники і партнери. Це мільйони польок і поляків, які відкрили свої домівки та серця для наших людей, допомогли Україні у найскладніший час. Цю допомогу ми будемо завжди пам’ятати, цінувати і розповідати про неї нашим дітям і онукам, — написав Василь Боднар.

Дипломат додав, що Україна та Польща, як ніхто інший у Європі, розуміє загрозу з боку Росії.

— У нас багато спільних інтересів: безпека, оборона, відбудова та європейська інтеграція.

Як посол України в Польщі, я працював і працюю над тим, щоб наші відносини розвивалися, щоб реалізовувалися спільні проєкти та вирішувалися складні історичні питання. Завдяки доброму діалогу за останні півтора року нам вдалося досягти багато, — констатував Василь Боднар.

Водночас він заявив, що не може погодитися з рішенням щодо позбавлення президента України найвищої польської державної нагороди — ордена Білого орла.

— Я не можу залишитися осторонь від рішення, яке вважаю історично несправедливим. Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що президента України Володимира Зеленського, друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди, — наголосив дипломат.

За словами Боднара, в умовах війни Росії проти України, під атаками ракет і дронів, таке рішення сприймається особливо болісно й емоційно, як жест щодо всього українського народу.

— За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена За заслуги перед Республікою Польща, — зазначив посол України.

Водночас він зазначив, що, попри сьогоднішню ситуацію, переконаний, що мудрість переможе емоції, а взаємна повага — політичну кон’юнктуру.

— Ми можемо мати різні погляди, не погоджуватися, але ми не маємо втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу. Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог – Москва. Ще раз закликаю до відвертої розмови. Впевнений, що за наявності доброї волі, ми знайдемо розумні рішення, — підсумував Василь Боднар.

Нагадаємо, що напередодні президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити українського лідера Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди – ордена Білого Орла.

Після цього глава МЗС України Андрій Сибіга також оголосив про повернення Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею.

Керівник ГУР Кирило Буданов також повідомив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею.

Він назвав рішення польської сторони недружнім кроком щодо українського народу та заявив, що це може бути використано Росією у власних інтересах.

Фото: Василь Бондар

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