Міжнародні пасажирські потяги з Холма та Перемишля відправлятимуться до України із затримкою орієнтовно до 2,5–3 годин у поточну добу.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Затримка потягів з Холма та Перемишля до України

За інформацією компанії, виникли перебої в енергетичній інфраструктурі на польській залізниці, що призвело до затримок окремих поїздів у напрямку з Варшави до Холма та Перемишля.

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Після цього Укрзалізниця спільно з PKP Intercity ухвалила рішення забезпечити стикування з потягами, що прибувають із запізненням.

Внаслідок цього міжнародні пасажирські потяги формування Укрзалізниці з Холма та Перемишля у поточну добу відправлятимуться до України із затримкою орієнтовно до 2,5–3 годин.

– Спільне рішення двох залізниць дозволить пасажирам, які прямують з Польщі до України, продовжити подорож без втрати пересадки, – йдеться у повідомленні.

Актуальну інформації щодо затримки потягів можна відстежити на онлайн-сторінці.

В Укрзалізниці попросили вибачення у пасажирів, які очікуватимуть цих поїздів, за вимушені незручності. Їх просять уважно слухати оголошення на вокзалах, стежити за інформаційними табло та актуальною інформацією щодо затримки потягів.

Пасажирів просять повідомити поїзну бригаду або звернутися до Укрзалізниці через зворотний зв’язок у мобільному додатку, додавши копії квитків на наступний потяг, якщо подорож передбачає подальшу пересадку в межах України.

У компанії зазначають, що докладуть всіх можливих зусиль для скорочення відставання від графіка на території України.

Зокрема, потяги прямуватимуть із пришвидшення там, де дозволятимуть інфраструктурні умови і безпекова ситуація.

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